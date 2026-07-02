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世界盃足球賽逢建國250年週年 美國東岸將迎極端熱浪

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
由於「熱穹」籠罩美國東部和中部大部分地區，氣溫預計將飆升至約38攝氏度以上，費城及週邊地區已發佈極端高溫預警，該預警將持續至「7月4日」獨立日週末。 圖／法新社
由於「熱穹」籠罩美國東部和中部大部分地區，氣溫預計將飆升至約38攝氏度以上，費城及週邊地區已發佈極端高溫預警，該預警將持續至「7月4日」獨立日週末。 圖／法新社

就在美國舉辦世界盃賽事並迎接建國250週年之際，熱浪即將襲捲美國東岸。預報顯示，華府明天起將連3天突破38度高溫，後天甚至可能飆破40度，當地41度的高溫紀錄恐失守。

法新社報導，「熱穹」（Heat dome）現象持續籠罩美國中西部和南方各州，並逐漸東移，這種高壓系統就像鍋蓋一樣，把暖空氣牢牢地蓋在地面，目前約有4600萬人處於高溫警戒範圍內。

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）在一段影片中表示，「我們即將迎來這座城市10多年以來，所見過最極端的熱浪」，同時呼籲民眾無論觀看世足賽，或慶祝美國獨立紀念日時，都務必注意自身安全。

紐約市已指定數百棟公共建築作為避暑中心，並延長公共游泳池開放時間，派出志工探視弱勢居民，同時設立配備噴霧風扇和濕毛巾的「快閃」降溫站。

在中西部城市芝加哥，隨著冷氣使用量急遽攀升，電力公司聯邦愛迪生公司（ComEd）表示，電網正承受「嚴峻壓力」，呼籲民眾盡可能調高空調溫度，並在晚上8時以後再使用洗衣機、洗碗機和電動車充電器。

與此同時，世界盃足球賽也正在這種炎熱的氣候下進行。

費城4日將舉行巴拉圭和法國之戰，屆時高溫恐飆至39度，有別部分世界盃賽場配有空調設備，這場比賽將在完全露天的球場舉行。

本屆世界盃也規定，球員在每半場比賽中都必須進行一次3分鐘的「補水暫停」。

世界盃 熱浪 美國

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