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批中國民族團結法 美國務院：將捍衛主權防跨境越權

中央社／ 華盛頓1日專電
美國國務院。 圖／新華社
美國國務院。 圖／新華社

中國「民族團結進步促進法」生效，多名美國聯邦參議員今天批評這項立法濫權，企圖削弱他國主權。美國國務院回覆中央社記者提問也表示，美國將捍衛主權，保護在其境內的個人免受外國政府跨境越權侵害。

中國7月1日起實施「民族團結進步促進法」，主張民族團結的事業堅持由中國共產黨領導，且可究責境外組織與個人等。

美國國務院一名發言人今晚透過電子郵件以背景方式回覆記者表示，這項「有問題的」法律向個人、機構和組織（包括中國境外者）強加廣泛的義務，要求積極推動中共的「民族團結」議程，否則將面臨中國當局報復。

發言人還說，「美國將捍衛我們的主權」，並保護在其境內的個人免受企圖使人噤聲或恐嚇、騷擾、傷害、脅迫他人的外國政府和政權越權侵害。

多名美國聯邦參議員稍早也發布聲明，對該法中要求對中共意識形態順從的內容深感關切。

議員們透過聲明指出，這項立法賦予北京「近乎無限的權力」，起訴那些發聲反對北京壓迫的人，並使其繼續構建合法化其跨國鎮壓的法律架構，「我們將繼續反擊中共削弱他國主權的企圖」。

國務院 美國 中共

延伸閱讀

美議員批中國民族團結法濫權 企圖削弱他國主權

中國「民族團結法」上路 境外追責掀長臂管轄疑慮 美歐憂削人權

中國民族團結法生效 國際特赦：恐加劇跨境鎮壓

陸民族團結法今施行 卓揆：報紙上寫「中華民國」 未來恐變鎮壓對象

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