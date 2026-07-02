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美最高院挺出生公民權 律師：政府恐嚴查「赴美生子將更困難」

中央社／ 洛杉磯1日專電
美國最高法院昨天裁定維護「出生公民權」原則；移民律師指出，川普政府仍可能用其他方式嚴查「生育旅遊」，讓赴美生子更困難。（EPA）
美國最高法院昨天裁定維護「出生公民權」原則；移民律師指出，川普政府仍可能用其他方式嚴查「生育旅遊」，讓赴美生子更困難。（EPA）

美國最高法院昨天裁定維護「出生公民權」原則；移民律師陳啟耕指出，川普政府仍可能用其他方式嚴查「生育旅遊」，讓赴美生子更困難。

美國總統川普去年1月重返白宮，展開第二任期的首日就簽署行政命令，試圖限縮出生公民權。行政命令主張，若孩子在美國出生，父母不是美國公民或永久居民，不得自動取得美國公民身分。

最高法院昨天以6比3裁定，否決川普的行政命令。在南加州執業的移民律師陳啟耕向中央社記者表示，這項裁定確認，美國憲法第14修正案長期以來通行的見解：在美國出生即取得美國公民身分。

陳啟耕解釋，簡單來說，無論父母是什麼身分、如何進入美國，在美國出生的孩子就是美國公民。但他指出，川普政府仍可能透過其他方式，嚴格限制赴美生子。

路透社報導，最高法院判決宣布幾小時內，美國司法部已經下令，要求聯邦檢察官優先嚴查「生育旅遊」（birth tourism），也就是外國孕婦以不實理由赴美生產，讓孩子取得公民身分的案件。

路透社分析，司法部備忘錄顯示，川普政府儘管無法透過行政命令限縮出生公民權，仍打算加強打擊「生育旅遊」，延續川普政府在移民政策上的強硬立場。

陳啟耕指出，美國政府後續可能從海關、入境與簽證審查著手。若外國孕婦被認定赴美主要目的是為了讓孩子取得美國公民身分，入境時面臨更嚴格審查，甚至在海關被擋下來。

他表示，最高法院判決確認後，外國人在美國合法工作、留學的情況下懷孕生子，孩子取得美國籍如同以往沒有問題。但如果刻意要飛美國生孩子，讓孩子成為所謂的「美寶」，可能面臨較高的法律風險。

陳啟耕說，美國政府未來可能加強審查，限制懷孕後期的婦女搭飛機入境美國。除了入境面臨嚴格審查，他指出，未來申請綠卡或公民時，移民局可能回頭檢視，當事人過去是否曾經專程到美國生孩子，如果不是自費，涉及占用美國社會福利，可能受到嚴格檢視。

美國公民 川普 中央社

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