美加州新法上路 禁食品包裝標示保存期限以減少浪費

美國加州一項新法律今天生效施實，禁止在食品包裝上標註保存期限，目的在消除消費者普遍誤解，太早丟棄還安全可食用的食品；規定只可標示「最佳賞味期」或「安全食用期限」。

食品包裝上有著各種不同的標示，一直讓消費者感到困惑：不清楚究竟是食品過了最佳賞味期，或是已經不宜食用。

加州這項7月1日起上路的新法令，希望藉此減少浪費，避免消費者太早丟棄還可以吃的食物。

新法規定禁止食品包裝上標示「在...日期之前銷售」（sell by）的字眼。專家說，這一標籤本意是讓零售商參考產品下架期限，但並非食物安全與否的指標。

未來在加州販售食品的廠商必須統一使用兩種標準標示：一是Best if Used By，即「最佳賞味期」；二是Use By即安全食用期限。

此法案提案人、民主黨籍州議員爾溫（JacquiIrwin）說，食品製造商可選用其中之一或兩者並列。

加州於2024年9月通過這項新法，今天生效實施，成為全美首州有食品標籤統一標準，目標在於避免食物浪費，並減少導致氣候變遷的碳排放。

紐約州州議會也通過類似法案，目前正待州長侯可（Kathy Hochul）簽署生效。

此外，伊利諾、馬里蘭、紐澤西、南卡羅來納和麻州等也提出相關立法，但還未通過。