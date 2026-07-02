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靠家族加密貨幣賺12億美元 川普稱任內「每個人都獲利」

中央社／ 安德魯聯合基地1日綜合外電報導
美國總統川普。 圖／法新社
美國總統川普。 圖／法新社

最新財務披露文件顯示，美國總統川普去年透過家族經營的加密貨幣活動獲利12億美元（約新台幣382億元），川普今天為此辯護，聲稱在他執政期間「每個人都獲利」。

法新社報導，川普首度搭乘卡達贈送的新空軍一號（Air Force One）專機時，駁斥外界指責他利用總統職位為自己圖利的批評。

川普在華府近郊的安德魯聯合基地（Joint BaseAndrews）向媒體表示：「你知道我為什麼能獲利？因為股市上漲，每個人都獲利。」

這位80歲的共和黨人說，他的收入都已託管於盲目信託（blind trusts），確保他無法藉由影響政府政策來增加個人財富。

川普說：「我不會插手自己的（財務），我們有基金管理我的資金。我在當總統之前就賺了很多錢，他們拿我的錢投資，我不會和他們討論。」

儘管這些收益與他重返白宮首年推出的加密貨幣企業有關，川普仍堅稱他的財富來自過去的職業生涯。

他說：「我不知道我在政壇還是商界的職涯比較成功，但我在商界有出色的成績，你們都看得到現金流，也報導過很多事情。」

「所以我們大家都在獲利。我會獲利是因為我本來就有很多資金和很多現金。」

根據美國官箴局（Office of Government Ethics）昨天公布的財務披露文件，川普2025年與新創公司世界自由金融公司（World Liberty Financial）的關係，為他帶來近5億5000萬美元的收益。

世界自由金融公司是2024年9月由川普的兒子們與川普中東特使魏科夫（Steve Witkoff）的兒子共同創辦。

川普的兒子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）與艾瑞克．川普（Eric Trump）今天與他們的父親一同搭上新的空軍一號專機。這架專機由卡達捐贈，也引發道德質疑。

這份長達927頁的文件也提到，川普靠著川普幣（$TRUMP）加密貨幣相關授權協議，獲得6億3500萬美元的權利金。川普幣是川普在2025年1月總統就職典禮前數小時發行。

財務披露文件顯示，川普也從一系列品牌商品銷售賺取數百萬美元，包括保險桿貼紙與聖經。

根據「富比世」（Forbes）雜誌，川普的加密貨幣相關活動是他個人財富翻了近3倍的主因，他的身家在2024年到2026年間，從23億美元增至65億美元。

在位期間，川普頒布相關產業鬆綁措施，帶動資產價格攀升。

白宮今天發表聲明表示，川普「自豪地讓美國成為全球加密貨幣之都」。首席副新聞秘書凱利（AnnaKelly）在提供給法新社的聲明中說：「總統或他的家人從未、也永遠不會涉及任何利益衝突。」

加密貨幣 川普 卡達

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