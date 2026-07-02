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私下拿湯匙指台灣！紐時新書揭川普真心話：何必派美軍為小島開戰

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普1日在燃燒山圓形劇場出席羅斯福總統圖書館開幕儀式，發表談話後離開舞台。美聯社
美國總統川普1日在燃燒山圓形劇場出席羅斯福總統圖書館開幕儀式，發表談話後離開舞台。美聯社

紐約時報記者史萬（Jonathan Swan）與哈柏曼（Maggie Haberman）23日出版新書《政權移轉：進入川普帝國總統任期》（暫譯），在談及美中貿易戰的章節中，揭露美國總統川普對台灣的看法。

根據網友翻拍書頁與電子書內容，中美兩國去年5月中旬在日內瓦舉行會談後，同意休戰90天，但市場依然持續動盪，美國的幾項弱點也暴露無遺，其中最主要的是，美國在許多對經濟至關重要的原物料上，高度依賴中國。

史萬與哈柏曼寫道，同樣暴露出來的還有川普對北京相當功利主義（mercenary）的基本態度。儘管他對中國態度強硬，以「中國病毒」稱呼新冠疫情，並在競選演說中一再抨擊中國「掠奪」美國、偷走美國的工作，但其實川普並非真正的對中鷹派，始終以交易的角度看待雙方關係。

書中指出，川普對人權議題興趣缺缺，對美國歷來處理台灣問題的方式也無動於衷，關心台灣只是因為想確保半導體供應穩定。為了以誇飾的方式展現自己的輕視態度，川普私下有時會拿起一個小物件，例如一支湯匙，然後說：「這就是台灣。」

雖然川普維持美國歷來的「戰略模糊」立場，始終拒絕表態若中國入侵台灣將如何回應，但熟悉他的人表示，他私下的想法其實明確得多。歸根究柢，就是一句話：我為什麼要派美軍，為了一座多數美國人連在地圖上都找不到的小島打一場戰爭？

川普 紐時 美軍

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