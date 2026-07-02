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脫稿演出點名中國！川普放話：不會讓中國接管這地方

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普7月1日搭乘卡達贈與的新空軍一號前往達科他州，出席羅斯福總統圖書館揭幕儀式。法新社
美國總統川普7月1日搭乘卡達贈與的新空軍一號前往達科他州，出席羅斯福總統圖書館揭幕儀式。法新社

NBC報導，美國總統川普7月1日出席羅斯福總統圖書館揭幕儀式，提到前總統羅斯福主導完成巴拿馬運河一事時，脫稿演出點名中國大陸，放話「不會讓中國接管巴拿馬運河」。

川普1日搭乘卡達贈與的新空軍一號前往達科他州，出席羅斯福總統圖書館揭幕儀式並發表演說。

川普在演說中以仰慕口吻談到羅斯福，稱他是「一位我長久敬佩的人」，並讚揚羅斯福是美國精神的象徵。川普也多次將自己與羅斯福相提並論，一方面談及自身政府施政，一方面援引羅斯福在西部拓荒及擔任總統期間的故事。

談及羅斯福任內推動巴拿馬運河建設時，川普突然把矛頭指向中國。

川普說：「現在中國正試圖接管巴拿馬運河，而我們不會讓這件事發生。好嗎？這句話不在講稿裡，因為我也沒真正照稿講。」

川普還透露，他在新圖書館內曾與AI全息投影的羅斯福聊天講到巴拿馬運河。

川普去年重返白宮後，經常提起巴拿馬運河，並曾暗示美國可能動用軍事力量，從巴拿馬手中收回這條關鍵水道，以遏制中國影響力。他1日也把巴拿馬運河議題與伊朗戰爭、委內瑞拉軍事行動相提並論。

不過一年多過去，這個期間川普頻繁拋出其他主張，包括暗示華府可能奪取格陵蘭控制權，或讓加拿大成為美國第51州，讓巴拿馬運河議題失去關注。

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