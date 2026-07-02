川普首搭「新空軍一號」！卡達贈波音747-8豪華客機改裝 內部長這樣

美國總統川普1日首次搭乘期待已久的全新「空軍一號」，這架飛機由卡達政府贈與美國的波音747-8豪華客機改裝而成。華爾街日報記者與少數媒體記者隨行，近距離直擊新機外觀塗裝，以及機內可平躺真皮座椅、圖書館書櫃等設施。

這架飛機歷經4億美元改裝，配備供總統使用的最先進安全與科技設備，包括新的通訊系統。翻修工程也對卡達王室私人專機原本豪華的內裝進行部分調整。川普親自審視飛機外觀設計，新機以紅、白、深藍與金色塗裝取代舊空軍一號標誌性的白色與淺藍色配色，整體風格與川普私人專機相似。

根據華爾街日報先前報導，內裝變更包括移除阿拉伯文緊急出口標示，以及卡達王室原本收藏的現代藝術品。不過，機上的豪華真皮座椅、沙發及仿圖書館書櫃均予以保留，並在牆面加裝美國總統徽章。部分牆面也懸掛具有愛國意象的藝術作品，包括一張鴨子在倒影池（Reflecting Pool）游泳的照片。

新機媒體艙位於機尾角落，比舊空軍一號更加寬敞。白宮資深幕僚與維安官員則坐在附近另一個獨立區域。每張座椅均採用米白色與淺棕色真皮製成，搭配拋光木質飾板，可完全平躺，具備按摩功能，並配有獨立電視，但首飛當天只能收看福斯新聞。

未播放節目時，電視畫面皆顯示美國國旗與總統徽章。機艙內牆也裝有總統徽章。供空軍機組人員使用的工作區設有廚房、真皮長椅，以及準備飲料與餐點的空間。每位機組人員都佩戴大型黑金配色總統徽章別針。

川普當天前往北達科他州，出席羅斯福總統圖書館開幕典禮。他登機前向記者表示：「我認為，這將是史上最偉大的商用飛機首次飛行。從來沒有人見過這樣的飛機。」他也駁斥民主、共和兩黨對接受卡達贈機涉及倫理及國安疑慮的批評，表示：「你可以選擇低調處理，也可以展示它，而我認為，美國應該對它感到非常自豪。」