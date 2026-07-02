美國決定不續簽現行USMCA！啟動逐年審查 美墨加貿易關係再陷不確定

美國貿易代表署周三和加拿大、墨西哥貿易官員舉行視訊會議後，決定不按現行內容延長美墨加協定（USMCA）。這項協定仍將繼續有效，但也將啟動逐年檢討機制，使美國規模最大的貿易關係進入另一種懸而未決的狀態。

政府官員周三向媒體透露，美國貿易代表之所以不願直接延長這項在川普第一任期內達成的協定，原因之一是協定未能有效管控貿易逆差。這位官員還說，協定也未能替美國玉米和能源產品打開更大的市場，尤其是玉米和能源領域。

多數分析師原本已預料，美國會採取折衷做法，不會直接照案延長USMCA，但也不會退出這項規範三國約1.6兆美元貿易、並支撐關鍵供應鏈的協定。

川普近幾個月多次表明偏好雙邊協議。美國已和墨西哥展開正式雙邊談判，下一場會議預定7月20日舉行，但和加拿大的關係較為緊張。

官員透露，總統的關稅和貿易政策「實際上已把USMCA納入其中」，不過美國貿易代表仍計劃繼續和兩國談判。他還說，讓談判拖上十年不符合任何一方利益，並指出雙方可能在川普任內達成協議。

美國希望收緊原產地規定，不只涵蓋汽車，也擴及更廣泛的工業產品。也就是說，產品若想享有USMCA關稅優惠，來自美國或盟國的零組件和原料占比必須提高。加拿大和墨西哥則希望降低特定產業的關稅。官員表示，是否有必要調整，最後要由川普決定。

美國貿易代表向國會提出的部分問題涉及三國共同議題，包括汽車、鋁、鋼鐵和原產地規定；此外，美國和各國之間也有各自的爭議，例如和加拿大在乳製品及數位政策方面的問題，以及對墨西哥投資環境的疑慮。

曾在川普第一任政府任職、現為Akin Gump合夥人的國際貿易律師蕭凱莉（Kelly Ann Shaw）預料，美國最後仍會保留USMCA，但可能再和兩個貿易夥伴分別加簽雙邊附加協議。

雖然這並不是最壞的情況，但陷入這種懸而未決的狀態，對加拿大和墨西哥都不是好消息。美銀拉丁美洲和加拿大經濟學家卡皮斯特蘭在給客戶的報告中說，若三國無法找到延長協定的方法，USMCA就會維持逐年檢討，並在2036年到期。這種預設局面不利投資信心，也可能壓抑經濟成長。

凱投宏觀指出，在協議出爐前，墨西哥相較其他出口競爭對手仍處於較有利位置，但不確定性將使迫切需要的投資繼續觀望。若墨西哥最後和美國達成雙邊協議，可能為經濟和金融市場帶來推力。墨西哥經濟表現在區域內相對落後，預估2026年僅成長1.3%。