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美國不續簽美墨加協定 改採每年審查

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）今天表示，美國不會依現行內容延長美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA），這意味該協定此後將改為每年審查一次。

法新社和路透社報導，鑑於汽車等產業在北美的供應鏈已有深度整合，此舉很可能加劇企業所面臨的不確定性。

不過，即使未在今天的截止期限前延長，美墨加協定仍將繼續有效10年。這項自由貿易協定此後將改為每年審查一次，除非有成員國決定完全退出協定。

葛里爾在聲明中表示：「美國不同意依現行內容續簽美墨加協定。因此，該協定未獲續約。」

他還說：「美國將持續與墨西哥及加拿大展開溝通，以解決該協定的不足之處，以及我們對這些國家之間的貿易逆差問題。」

一名美國高級官員向記者表示，貿易逆差是美方核心關切的問題，此外還包括市場准入的機會。這名官員並指出，乳製品與玉米等領域存在緊張關係。

墨西哥經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）證實談判陷入僵局，但表示各方所面臨的分歧並非無法化解。

加拿大負責對美貿易事務部長勒布朗（DominicLeBlanc）說，加拿大將持續努力處理美國總統川普對加拿大鋼鐵、鋁、汽車及木材產品所加徵的關稅問題。

勒布朗說：「我們都認同繼續進行對話的重要性，並找出各種方法，確保加拿大、美國和墨西哥之間的貿易與投資架構，能持續支持北美的繁榮與競爭力。」

美國 墨西哥 葛里爾

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