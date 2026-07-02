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美國隊也中槍！川普出生公民權敗訴擬改推禁孕婦入境 專家：怎麼禁？

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普1日現身北達科他州梅多拉的「自由250」列車，出席羅斯福總統圖書館開幕典禮。美聯社
美國總統川普1日現身北達科他州梅多拉的「自由250」列車，出席羅斯福總統圖書館開幕典禮。美聯社

美國最高法院6月30日裁定，總統川普試圖剝奪父母非美國公民、但在美國出生子女公民權的行政命令違憲。裁決出爐後，川普的幕僚與「讓美國再次偉大」（MAGA）盟友迅速轉向新計畫，主張禁止懷孕的外籍女性入境美國。

Axios與衛報報導，最高法院裁決出爐後，網路雜誌「聯邦黨人」（Federalist）創辦人戴維斯（Sean Davis）等MAGA人士立即主張，美國應禁止懷孕的外籍女性入境。政府官員先前也曾提出類似構想，白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）受訪時表示，美國必須「非常慎重思考，究竟允許哪些人入境，即使只是暫時入境」。

白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）在電子郵件聲明中表示：「川普總統仍然完全致力於維護美國天生公民（natural-born American citizenship）的價值，因此在昨天的裁決後，他已指示國會立即採取行動處理此事。司法部也將優先調查『生育旅遊』（birth tourism）計畫。川普政府擁有許多工具來保障美國公民身分。」

「生育旅遊」是指外籍人士專程前往美國生產，以確保孩子取得美國公民身分。美國政府並未統計外籍旅客在美國生產的嬰兒人數，但外部估計每年約有2萬至2萬6000起案例。作為比較，美國疾病管制與預防中心（CDC）資料顯示，美國2025年共有360萬名嬰兒出生，「生育旅遊」案例相對罕見。

不過，代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）指出，國土安全部、聯邦檢方與執法部門將把重點放在打擊「生育旅遊」，包括透過簽證申請程序採取行動，「試圖把人們並非為了觀光，也不是為了從事他們在觀光簽證申請中聲稱活動，只是為了生下一名可取得美國公民身分孩子而赴美的機會降到最低，或加以限制。」

他說：「我們身為司法部必須做的，是確保我們的幹員、與我們合作的國土安全調查局幹員，以及FBI，都把重點放在阻止這件事上。」

Axios指出，川普政府推動限制出生公民權之際，美國民眾正為世界盃代表隊加油，而隊中有數名球員若沒有出生公民權，將無法代表美國出賽。其中包括在首戰踢進全隊一半進球的前鋒巴洛根（Folarin Balogun）。

禁止懷孕外籍女性入境的提議，將引發一場關於懷孕、旅行與公民身分的新一輪移民爭議，使討論焦點從挑戰在美出生兒童的權利，轉向限制哪些人可以入境美國。美國全國婦女法律中心（National Women's Law Center）聯邦墮胎政策資深主任歐康納（Katie O'Connor）表示：「有關誰懷孕、懷孕多久的資料可能落入聯邦政府，甚至州政府手中，這個想法本身就是一件非常危險的事。」

歐康納表示，目前無法確定政府官員將如何判斷哪些女性懷孕。她說：「可能只是直接詢問對方是否懷孕，但也可能不只如此，我真的不知道這屆政府接下來會怎麼做。」

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