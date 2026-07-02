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美海軍直升機阿拉伯海迫降 3人獲救1人失蹤

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
美國海軍「喬治布希號」航艦。圖／美聯社
美國海軍「喬治布希號」航艦。圖／美聯社

美國海軍一架直升機今天在阿拉伯海（Arabian Sea）緊急迫降水面，有1名機組人員失蹤，另外3人受傷但情況穩定；海軍方面表示，目前沒有跡象顯示這起事件是由敵對行動造成。

綜合路透社和「今日美國報」（USA Today）報導，美國海軍中央司令部／美國第五艦隊在社群媒體發文表示，這架隸屬航空母艦喬治布希號（USSGeorge H.W. Bush）的MH-60S海鷹直升機（MH-60SSea Hawk），於美東時間7月1日凌晨3時30分左右迫降水面，其中3名機組人員已被尋獲，目前情況穩定。

美軍目前正全力搜救下落不明的第4名機組人員。事故原因正在調查中。海軍官員表示，「目前沒有跡象顯示此次緊急事件是由敵對行動所造成。」

即便對經驗豐富的飛行員而言，直升機水面迫降仍具高度風險，因機體重心偏高，沒入水中時容易翻覆。

根據海軍航空系統司令部（Naval Air SystemsCommand）說明，MH-60S海鷹直升機的任務包括對海作戰、作戰支援、人道災難救援，以及作戰搜救等。

上個月23日時，美軍中央司令部（U.S. CentralCommand）曾表示，喬治布希號是持續在阿拉伯海地區執行任務的兩艘航空母艦之一，「美軍部隊將繼續部署、保持戒備」。

儘管美國與伊朗之間有著搖搖欲墜的停火協議，近幾日中東地區緊張情勢仍持續升溫。自美國與以色列2月28日聯手空襲伊朗，引爆戰事以來，已有數千人喪生，包括13名美軍人員。

數週前，伊朗曾在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近擊落一架美軍阿帕契（Apache）直升機，所幸機上2名飛行員毫髮無傷、安然無恙；美方隨後於6月9日對伊朗展開報復性空襲。

此外，在美伊停火期間，中東地區仍不時爆發零星衝突，美軍駐當地部隊目前也維持高度警戒。

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