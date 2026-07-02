美國制裁巴西公民與企業 指為犯罪組織PCC跨國洗錢

美國政府今天宣布，對2名巴西公民及3家企業祭出制裁，指控他們與巴西最大犯罪組織「首府第一司令部」（PCC）有密切往來，並涉及跨國洗錢活動。

此舉是美國總統川普（Donald Trump）政府自將PCC與另一個黑幫「紅軍團」（CV）列為恐怖組織後，首次對巴西相關人士採取經濟制裁。

綜合CNN巴西新聞網等媒體報導，美國財政部指出，遭制裁的巴西人包括日裔商人島田（VictorHenrique de Oliveira Shimada）及其親屬史特拉奧里維拉（Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira）。

3家遭制裁的企業分別為Victory Trading、Wave智慧建設公司及Pixwave付款公司 。此外，1家位於葡萄牙的公司Avenidas Flutuantes Unipessoal LDA，以及厄瓜多的犯罪幫派Chone Killers亦在制裁名單中。

據報導，美方指控島田是PCC在美國佛羅里達州的重要聯絡人，透過加密貨幣洗錢超過3000萬美元（約新台幣9.7億元），並將資金轉回巴西。史特拉奧里維拉被指為其「秘書」，負責收取大筆現金並提供後勤支援。美國財政部強調，PCC已成為「西半球最大的跨國犯罪組織」，其在美國境內的活動對國家安全構成重大威脅。

島田在巴西已因涉及足球俱樂部歌林多（Corinthians）贊助案而遭檢方起訴。調查顯示，他透過Victory Trading及其他空殼公司，將贊助商VaideBet支付的資金轉移至與PCC有關的足球經紀公司UJ Football Talent，造成歌林多至少4000萬巴西幣（約新台幣2.9億元）損失。巴西檢方認為俱樂部是受害者，但美國方面則指控島田利用同一架構洗錢、毒品、資金。

報導指出，美國制裁意味著島田、史特拉奧里維拉及相關企業在美國的資產將遭凍結，美國公民與公司不得與其進行交易。川普政府表示，此舉是打擊PCC在美國日益擴張的犯罪網絡的重要一步。