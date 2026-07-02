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卡達致贈新空軍一號專機 川普首度搭乘稱很興奮

中央社／ 空軍一號機上1日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）今天首次搭乘新版總統專機「空軍一號」（Air Force One），他說自己為此感到「興奮」，並感謝卡達致贈這架豪華專機。

法新社報導，川普在出發前往北達科他州前，在華府附近的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）告訴隨行記者：「老實跟你們說，我對這次首航感到很興奮。」

川普還說，美國「造不出這樣的飛機」，儘管這架經過高度改裝的波音（Boeing）747-8飛機原本就是美國生產的。

80歲的川普預計出席在老羅斯福總統圖書館（Theodore Roosevelt Presidential Library）舉行的美國建國250週年慶祝活動。

批評者對於像卡達這樣的外國勢力贈送價值數以億計美元飛機一事，提出多項道德、憲法以及安全上的疑慮。

卡達 川普 波音

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