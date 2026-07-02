美國總統申報年度財務 川普靠加密幣一年賺14億美元

美國官箴局6月30日公布川普總統2025年度財務申報，顯示他重返白宮的第一年財富便增長驚人，僅家族的加密貨幣業務就為他帶來約14億美元收入，成為其最重要的收入來源。這還不包括他的股票、債券和房地產等其他收入。川普是美國加密幣政策最高制定者，本身又經營這項業務，再次引發利益衝突爭議。

路透報導，報告顯示，川普透過與家族共同創立的加密貨幣公司World Liberty Financial（WLF），出售治理代幣及相關股權，分別獲得約5.15億美元與6,500萬美元收入，與迷因幣及相關數位資產業務有關的權利金收入超過6億美元。

川普目前仍持有157.5億枚WLF代幣，雖然價格過去一年大幅下跌，這些代幣目前估值仍約9億美元。

外界也關注，一家與阿聯政府有關的投資公司曾收購WLF近半數股權，使川普家族獲得可觀收益，外界因此質疑其商業利益是否可能影響外交及政策決策。

紐約時報指出，川普過去曾對加密貨幣抱持懷疑態度，卻在2024年競選期間積極投入相關產業，上任後陸續撤銷拜登政府時期對加密貨幣產業的部分限制，並終止對部分大型加密貨幣公司的訴訟。由於他身兼總統與加密貨幣業者雙重角色，外界質疑，其政策制定是否可能受到私人商業利益影響。

除了加密貨幣，川普名下高爾夫球場、俱樂部及房地產事業帶來超過2.9億美元收入。川普本人也持有數百家公司股票，並在去年8月大舉買進蘋果、微軟及輝達股票，每筆交易金額介於500萬至2,500萬美元之間；隔月又買進價值50萬至100萬美元的亞馬遜股票。部分交易時間點恰逢相關企業涉及重大政策或司法事件，同樣引發關注。

財務文件也顯示，川普透過品牌授權持續獲利，包括川普手表授權收入470萬美元，還有代言聖經與多本著作的版稅收入。此外，他申報來自ABC、CBS、Meta、YouTube及X等媒體公司的法律和解金，超過8,600萬美元，並持有金條等資產，也收到包括世界盃、超級盃運動賽事門票等高價值贈禮。另外，第一夫人梅蘭妮亞則申報紀錄片《Melania》授權收入約1,070萬美元，另透過NFT及其他收藏品銷售進帳約600萬美元。

針對利益衝突質疑，白宮表示，川普及其家族「從未、也絕不會涉及利益衝突」。