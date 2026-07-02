美出生公民權 川普籲修法推翻

美國聯邦最高法院六月卅日針對「出生公民權」做出判決，推翻川普政府行政命令，維持美國憲法第十四修正案原則，允許幾乎所有在美國出生的人都可獲得公民權。美國總統川普宣稱這是中國的勝利，呼籲美國國會修法終結「不公平」的出生公民權，美國司法部表示，將以詐欺等罪名加強調查「生育旅遊」。

川普去年重返白宮首日便簽署行政命令，要求美國各機關不承認在美出生、雙親均非美國公民或合法永久居民者的公民身分。該命令從未生效，下級法院先前已認定其違反憲法第十四修正案，以及明文保障出生公民權的聯邦法律。首席大法官羅伯茲在判決書也指出，根據美國憲法，出生公民權深植於美國歷史。

最高法院宣判後，曾批評外籍人士赴美生產取得公民權的川普隨即在社群平台發文開酸，表示「我要恭喜習主席以及偉大的中國，在出生公民權上取得重大勝利！」

川普還說，這個判決對美國來說太糟糕了，這個問題不需要冗長且遲緩的修憲，美國國會可輕易透過修法來「做出補救」，終結不公平的出生公民權。

共和黨眾議員已在去年推出「二○二五年出生公民權法案」，為出生公民權訂出標準，規定在美國出生者，其父母必須至少有一人是美國公民、合法永久居民等，才有資格獲得公民身分。

不過，法律專家普遍認為，尋求國會立法或修憲都走不通。這類重大法案在參議院至少需六十票才能突破議事杯葛，這意味需要至少七位民主黨人倒戈。而修憲更難，須參眾兩院三分之二同意還要各州批准。

判決出爐後，美國司法部已指示聯邦檢察官優先調查「生育旅遊」。路透報導，司法部官員麥唐納在內部備忘錄表示，若有人以「不實理由」入境美國，只為了在當地生產替孩子取得公民身分，可能會被依簽證詐欺、洗錢、身分竊盜及電信詐欺等罪名起訴。

這是最高法院今年第三度阻擋川普的招牌政策。最高法院二月曾推翻對等關稅，六月廿九日又阻止川普開除聯準會理事庫克。