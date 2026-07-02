聽新聞
0:00 / 0:00

重返白宮1年 川普加密幣賺14億美元

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國總統川普（中）一日在馬里蘭州安德魯聯合基地首度搭乘卡達致贈新空軍一號專機，前往北達科他州參加羅斯福總統圖書館開幕典禮。川普一直想汰換舊空軍一號，並親自挑選這架波音七四七-八新機的紅白藍塗裝，但批評者認為川普收受外國政府饋贈價值數億美元的飛機，恐有道德、法律和安全疑慮。法新社
美國總統川普（中）一日在馬里蘭州安德魯聯合基地首度搭乘卡達致贈新空軍一號專機，前往北達科他州參加羅斯福總統圖書館開幕典禮。川普一直想汰換舊空軍一號，並親自挑選這架波音七四七-八新機的紅白藍塗裝，但批評者認為川普收受外國政府饋贈價值數億美元的飛機，恐有道德、法律和安全疑慮。法新社

美國官箴局六月卅日公布川普總統二○二五年度財務申報，顯示他重返白宮第一年財富增長驚人，僅家族的加密貨幣業務就為他帶來約十四億美元（約台幣四四六億元）收入，這還不包括他的股票、債券和房地產等其他收入。川普是美國加密貨幣政策最高制定者，本身又經營這項業務，再次引發利益衝突爭議。

報告顯示，川普透過與家族共同創立的加密貨幣公司World Liberty Financial（ＷＬＦ），出售治理代幣及相關股權，分別獲得約五點一五億美元與六千五百萬美元收入，與迷因幣及相關數位資產業務有關的權利金收入超過六億美元。

外界也關注，一家與阿聯政府有關的投資公司曾經收購ＷＬＦ近半數股權，使川普家族獲得可觀收益，外界因此質疑其商業利益是否可能影響外交及政策決策。

除了加密貨幣，川普名下高爾夫球場、俱樂部及房地產事業仍帶來超過二點九億美元收入。他也持有數百家公司股票，並在去年八月大舉買進蘋果、微軟及輝達股票，每筆交易金額介於五百萬至二千五百萬美元之間；九月又買進亞馬遜股票。部分交易時間點恰逢相關企業涉及重大政策或司法事件，因此引起外界關注。

財務文件也顯示，川普透過品牌授權持續獲利，包括川普手表授權收入四七○萬美元，還有代言聖經與多本著作的版稅收入。此外，他申報來自ＡＢＣ、ＣＢＳ、Meta、YouTube及Ｘ等媒體公司的法律和解金超過八千六百萬美元，並持有金條等資產，也收到包括世界盃、超級盃運動賽事門票等高價值贈禮。

紐約時報指出，川普過去曾對加密貨幣抱持懷疑態度，卻在二○二四年競選期間積極投入相關產業，如今已成為其最重要的收入來源。由於他身兼總統與加密貨幣業者雙重角色，外界質疑，其政策制定是否可能受到私人商業利益影響。

白宮則表示，川普始終以美國人民利益為優先，不存在利益衝突。

川普 加密貨幣 白宮

延伸閱讀

川普一年進帳曝光！加密貨幣狂賺逾5.8億美元 仍持有9億美元代幣

川普財產大公開！加密幣狂賺逾14億美元 還大買蘋果、輝達股票

盼馬斯克送大禮？傳美政府與SpaceX洽談捐股票給兒童儲蓄「川普帳戶」

美最高法院送川普一勝三敗！總統權力擴大但聯準會、選務與誹謗案碰壁

相關新聞

重返白宮1年 川普加密幣賺14億美元

美國官箴局六月卅日公布川普總統二○二五年度財務申報，顯示他重返白宮第一年財富增長驚人，僅家族的加密貨幣業務就為他帶來約十四億美元（約台幣四四六億元）收入，這還不包括他的股票、債券和房地產等其他收入。川普是美國加密貨幣政策最高制定者，本身又經營這項業務，再次引發利益衝突爭議。

美出生公民權 川普籲修法推翻

美國聯邦最高法院六月卅日針對「出生公民權」做出判決，推翻川普政府行政命令，維持美國憲法第十四修正案原則，允許幾乎所有在美國出生的人都可獲得公民權。美國總統川普宣稱這是中國的勝利，呼籲美國國會修法終結「不公平」的出生公民權，美國司法部表示，將以詐欺等罪名加強調查「生育旅遊」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。