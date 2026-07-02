重返白宮1年 川普加密幣賺14億美元

美國官箴局六月卅日公布川普總統二○二五年度財務申報，顯示他重返白宮第一年財富增長驚人，僅家族的加密貨幣業務就為他帶來約十四億美元（約台幣四四六億元）收入，這還不包括他的股票、債券和房地產等其他收入。川普是美國加密貨幣政策最高制定者，本身又經營這項業務，再次引發利益衝突爭議。

報告顯示，川普透過與家族共同創立的加密貨幣公司World Liberty Financial（ＷＬＦ），出售治理代幣及相關股權，分別獲得約五點一五億美元與六千五百萬美元收入，與迷因幣及相關數位資產業務有關的權利金收入超過六億美元。

外界也關注，一家與阿聯政府有關的投資公司曾經收購ＷＬＦ近半數股權，使川普家族獲得可觀收益，外界因此質疑其商業利益是否可能影響外交及政策決策。

除了加密貨幣，川普名下高爾夫球場、俱樂部及房地產事業仍帶來超過二點九億美元收入。他也持有數百家公司股票，並在去年八月大舉買進蘋果、微軟及輝達股票，每筆交易金額介於五百萬至二千五百萬美元之間；九月又買進亞馬遜股票。部分交易時間點恰逢相關企業涉及重大政策或司法事件，因此引起外界關注。

財務文件也顯示，川普透過品牌授權持續獲利，包括川普手表授權收入四七○萬美元，還有代言聖經與多本著作的版稅收入。此外，他申報來自ＡＢＣ、ＣＢＳ、Meta、YouTube及Ｘ等媒體公司的法律和解金超過八千六百萬美元，並持有金條等資產，也收到包括世界盃、超級盃運動賽事門票等高價值贈禮。

紐約時報指出，川普過去曾對加密貨幣抱持懷疑態度，卻在二○二四年競選期間積極投入相關產業，如今已成為其最重要的收入來源。由於他身兼總統與加密貨幣業者雙重角色，外界質疑，其政策制定是否可能受到私人商業利益影響。

白宮則表示，川普始終以美國人民利益為優先，不存在利益衝突。