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傳賀錦麗布局2028 與紐約巿長和挺巴勒斯坦人士接觸

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
美國前副總統賀錦麗。路透社
美國前副總統賀錦麗。路透社

美國新聞網站Axios報導，美國前副總統賀錦麗上週私下致電紐約市長曼達尼，近期也與其他知名進步派人士展開長時間閉門會談，包括挺巴勒斯坦運動人士。

報導指出，這是這位前副總統正在為可能於2028年角逐白宮大位鋪路，同時想要鞏固或修補她與民主黨左派關係的最新跡象。

一名知情人士指出，賀錦麗（Kamala Harris）於6月25日致電曼達尼（Zohran Mamdani），討論民主黨的未來，並規劃進行更深入長談。

賀錦麗近幾個月來偶爾會和曼達尼傳訊息聯繫。曼達尼背書的3名人選在紐約市3個國會選區初選中全數勝選，擊敗建制派現任議員及其支持的參選者，賀錦麗於兩天後致電曼達尼。

黑人女性賦權高峰會Power Rising 4月在芝加哥（Chicago）舉行時，賀錦麗則在場邊與紐約州聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio Cortez）會面。

過去一年，賀錦麗和團隊多次與挺巴勒斯坦運動人士接觸，其中至少包括一名曾經協助領導「不表態運動」（Uncommitted Movement）的人士。該運動最初是因反對前總統拜登的加薩戰爭政策，後來發展起來。

賀錦麗上週在底特律（Detroit）會晤「不表態運動」共同創辦人阿拉維耶（Abbas Alawieh）。阿拉維耶目前以民主黨人身分參選密西根州參議員。他曾表示2024年把票投給賀錦麗。

知情人士指出，賀錦麗最近也和倡導巴勒斯坦權益的民主黨全國委員會（Democratic NationalCommittee）長期成員佐格比（James Zogby）談話。

阿拉維耶受訪時表示，上述會談是賀錦麗經過數個月私下接觸後主動邀約。佐格比，以及賀錦麗和曼達尼的發言人均拒絕置評。

有消息透露，賀錦麗及其團隊也與前幕僚和其他民主黨人接觸，針對中國、人工智慧、委內瑞拉等議題交換意見。

2024年大選期間，許多民主黨左派對賀錦麗未與拜登親以色列立場切割感到失望。

部分親巴勒斯坦人士質疑，若不做出重大讓步，賀錦麗能否在未來贏得阿拉伯裔美國人及左翼選民支持。

賀錦麗在2028年民主黨總統初選各項早期民調中仍維持領先或名列前茅，但她在左派、中間派、金主之間都蒙受質疑。

賀錦麗的政策路線並不明朗。2020年民主黨初選時，她以進步派姿態參選，包括率先支持參議員桑德斯（Bernie Sanders）的「全民聯邦醫療保險法案」（Medicare for All Bill），但2024年時卻與多項理念保持距離。

如果參選，她將無法使自己成為眾望所歸的人選，黨內許多人對於她在2024年後是否能贏得大選持懷疑態度。

即便如此，在美國許多地區，賀錦麗經常受到「搖滾巨星」般的歡迎，尤其是在對任何民主黨初選而言都至關重要的南方。

賀錦麗 美國

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