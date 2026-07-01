自稱全球最小陰莖！曾被女同學嘲笑 他募款70萬求增大術：只想正常生活

美國北卡羅來納州一名男子近期發起募資，不過他募資的原因竟然是想要「增大生殖器」。原來男子患有小陰莖症（Micropenis），因為生殖器尺寸而困擾不已，希望自己能夠募款動手術增大，改善性生活與排尿情形。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，38歲的菲利普斯（Michael Phillips）近日在募資平台發起募款，希望籌措2萬2,000美元（約新台幣70萬元）接受陰莖增大手術。他表示，自己的陰莖長度只有0.38英吋（約0.96公分），不只性生活受到影響，連日常排尿都有困難。

根據美國克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）資料，小陰莖症通常在嬰幼兒時期即可診斷，成人勃起陰莖長度若明顯低於正常範圍，即可能屬於此疾病。菲利普斯說，由於自己尺寸過小，連排尿都十分困難，經常無法控制尿流方向，甚至必須長期穿著成人紙尿褲。他提到，之所以想進行增大手術，是因為醫師建議他動手術，好藉此改善排尿功能與生活品質。

截至目前為止，他已募集超過9,000美元（約新台幣28萬6,000元）。菲利普斯表示，手術方式為注射半永久性填充物，雖然無法根治病症，但有望增加陰莖尺寸，讓他不必再依賴紙尿褲，重拾正常生活。

除了生理困擾，他也坦言多年來深受心理壓力所苦。他曾在受訪時自稱擁有「世界最小陰莖」，並回憶高中時曾被女同學看見私密部位而嘲笑。那次之後他就對戀愛失去信心，至今都仍維持處男之身。菲利普斯難過地說，雖然自己曾有過幾次親密經驗，但都因生理限制不能順利完成性行為，最後只好放棄發展感情。

菲利普斯表示，自己的故事讓他上過好幾次新聞，雖然讓外界對這項疾病有更深的認識，卻也讓自己承受更大的心理壓力。他希望透過募款完成手術，改善排尿功能，找回尊嚴與獨立生活的能力，也期盼社會能更理解罕見疾病患者面臨的困境。