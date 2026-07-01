暗戀近10年？美教師趁妻外出勒昏小姨子 性侵殺害不認罪

美國紐約州發生一起震驚當地社區的命案。一名27歲音樂教師趁妻子外出參加派對時，以幫忙搬鋼琴為由，將小姨子引進屋內，隨即將其勒昏並性侵，導致對方死亡。男子犯案後主動撥打911報警，警方趕抵時當場將他逮捕。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，27歲的霍納（Joseph Horner）與妻子居住在紐約州北馬薩佩誇（North Massapequa）一棟住宅的二樓，而25歲的小姨子卡斯爾（Victoria Castle）則住在一樓。

案發當時，霍納的妻子外出參加朋友的單身派對。霍納利用妻子不在家的機會，邀請卡斯爾到家裡協助搬運鋼琴。待對方靠近後，他便從背後將其勒住頸部，直到失去意識後對她性侵。

案發後，霍納於當日上午約8時45分撥打911報案，並留在現場等待警方到來。檢方表示，他向警方坦承自己勒住小姨子頸部，並與對方發生性行為，警方當下依涉嫌殺人將他逮捕。救護人員將卡斯爾緊急送往醫院搶救，但她還是在報案後不到一小時宣告不治。

檢方進一步指出，霍納在2016年和妻子交往後認識小姨子，從2017年起就開始對卡斯爾迷戀不已。他目前被控二級謀殺罪，法院裁定不得交保，在出庭應訊時否認所有指控。

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