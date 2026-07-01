快訊

29萬勞力士遭誤當垃圾丟掉！公司要求全額賠償 實習生下場出爐

美股早盤／晶片股遇獲利回吐、美伊也再現緊張 台積電ADR跌3%

小非農數據不如預期 台指期夜盤上半場紅翻黑

聽新聞
0:00 / 0:00

暗戀近10年？美教師趁妻外出勒昏小姨子 性侵殺害不認罪

聯合新聞網／ 綜合報導
男子將小姨子勒昏後性侵，害其不治喪命。示意圖／ingimage
男子將小姨子勒昏後性侵，害其不治喪命。示意圖／ingimage

美國紐約州發生一起震驚當地社區的命案。一名27歲音樂教師趁妻子外出參加派對時，以幫忙搬鋼琴為由，將小姨子引進屋內，隨即將其勒昏並性侵，導致對方死亡。男子犯案後主動撥打911報警，警方趕抵時當場將他逮捕。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，27歲的霍納（Joseph Horner）與妻子居住在紐約州北馬薩佩誇（North Massapequa）一棟住宅的二樓，而25歲的小姨子卡斯爾（Victoria Castle）則住在一樓。

案發當時，霍納的妻子外出參加朋友的單身派對。霍納利用妻子不在家的機會，邀請卡斯爾到家裡協助搬運鋼琴。待對方靠近後，他便從背後將其勒住頸部，直到失去意識後對她性侵。

案發後，霍納於當日上午約8時45分撥打911報案，並留在現場等待警方到來。檢方表示，他向警方坦承自己勒住小姨子頸部，並與對方發生性行為，警方當下依涉嫌殺人將他逮捕。救護人員將卡斯爾緊急送往醫院搶救，但她還是在報案後不到一小時宣告不治。

檢方進一步指出，霍納在2016年和妻子交往後認識小姨子，從2017年起就開始對卡斯爾迷戀不已。他目前被控二級謀殺罪，法院裁定不得交保，在出庭應訊時否認所有指控。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

性侵 美國 教師

延伸閱讀

英男河畔倒臥血泊離奇死亡 調查發現竟是包包刀刃刺出誤傷自己

醫院工作竟成「把費」 匈牙利男囤積遺體甚至食用部分組織

駭人聽聞！英國一丈夫竟夥同12名男子 20年來多次迷昏妻子性侵

影／印度「炫富」網紅愛曬金飾惹禍 住家金銀財物被洗劫一空

相關新聞

川普一年進帳曝光！加密貨幣狂賺逾5.8億美元 仍持有9億美元代幣

根據美國官箴局（Office of Government Ethics）周二公布的總統年度財務揭露報告，川普2025年加密貨幣相關業務進帳逾5.8億美元。

自稱全球最小陰莖！曾被女同學目睹嘲笑 他募款70萬求增大術：只想正常生活

美國北卡羅來納州一名男子近期發起募資，不過他募資的原因竟然是想要「增大生殖器」。原來男子患有小陰莖症（Micropenis），因為生殖器尺寸而困擾不已，希望自己能夠募款動手術增大，改善性生活與排尿情形。

暗戀近10年？美教師趁妻外出勒昏小姨子 性侵殺害不認罪

美國紐約州發生一起震驚當地社區的命案。一名27歲音樂教師趁妻子外出參加派對時，以幫忙搬鋼琴為由，將小姨子引進屋內，隨即將其勒昏並性侵，導致對方死亡。男子犯案後主動撥打911報警，警方趕抵時當場將他逮捕。

美國傑出移民 華裔小說家馬凌雲、博通CEO陳福陽上榜

卡內基基金會(Carnegie Foundation)30日公布2026年「傑出移民」(Great Immigrants, Great Americans)名單。今年有25位移民獲此殊榮，其中包括小說家馬凌雲(Ling Ma)和博通(Broadcom)執行長陳福陽(Hock E. Tan)。

政黨競選支出封頂 最高法院解禁 川普喊「勝利」

聯邦最高法院6月30日以6票對3票的投票結果，取消政黨與國會及總統候選人協調競選花費的限制，推翻實行逾半世紀的聯邦選舉法規定。

分析：政治獻金開大門 美國富人更易左右政策

最高法院6月30日推翻聯邦法律對政黨與候選人協調競選花費的限制，政黨未來可不受金額上限約束，與候選人共同規畫並協調投入競選廣告等支出。這項判決被視為延續2010年「公民聯合會訴聯邦選舉委員會案」(Citizens United vs FEC)擴大政治金錢影響力的路線，引發外界憂心，富豪及特殊利益團體未來將更容易透過巨額捐款給政黨，影響選舉與政策。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。