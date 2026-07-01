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美遣返移民至太平洋島國 首例落地帛琉兩週後離境

中央社／ 雪梨1日綜合外電報導

太平洋島國帛琉今天透露，美國已開始依協議將無證移民遣送至帛琉，但5月底落地的首位被遣返者僅待了約兩週便決定離開，目前這名男子的身分及去向依舊成謎。

美國總統川普執政下，華府已加速驅逐無證移民和尋求庇護者，並提議將他們安置在烏干達、薩爾瓦多和盧安達等令人意想不到的國家。

帛琉是世界上人口最少的國家之一，根據去年12月達成的一項備受爭議的協議，帛琉已同意接收多達75名被遣返者。

帛琉總統辦公室在致法新社的聲明中表示：「我們在5月底於機場迎接了第一位被遣返者，將他帶到臨時住所，並協助他連接手機並安頓下來。」

儘管這些不被美國接納的移民應在新的國家生活和工作，但這位被遣返者似乎並不打算留在帛琉。

帛琉總統辦公室表示：「大約兩週後，他決定不留下來。」

關於這名男子的基本細節，包括他為何被遣返，以及離開帛琉後去了哪裡，目前仍不得而知。

聯合國轄下國際移民組織（International Organisationfor Migration）表示，曾在男子短暫停留帛琉期間曾與他會面。

國際移民組織發言人告訴法新社：「這名男子拒絕接受國際移民組織的協助。」

根據去年12月簽署的諒解備忘錄，帛琉同意重新安置多達75名來自美國的被遣返者；所有被遣返者都必須具備無犯罪紀錄證明，且帛琉對於接納哪些人擁有最終否決權。

帛琉 移民 烏干達

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