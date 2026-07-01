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憂威脅電網 美擬禁止進口中國製太陽能逆變器

中央社／ 華盛頓/倫敦30日綜合外電報導

據5名知情人士透露，川普政府正研議禁止進口外國製造的逆變器，以防中國利用這些設施干擾供電。功率逆變器是將太陽能板和風力發電機連接到電網的關鍵介面。

路透社報導，因事涉敏感要求匿名的消息人士透露，這項由美國聯邦傳播委員會（FCC）起草的限制措施，將適用於新型外國逆變器，最快將於今年公布。

知情人士指出，歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）日前決定，凡是公共資金挹注的能源專案，均禁用中國製逆變器，成為川普重啟這項措施的契機，但這項提案仍可能有變數，也可能就此不了了之。

FCC與白宮均拒絕就這項草案置評。中國駐華府大使館表示，「堅決反對無限擴大國家安全概念，以及對中國企業進行無理打壓」，並稱美國應為中國企業提供「公平、公正、不歧視的環境」。

共和黨聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）今天表示，對這項可能實施的禁令表示歡迎，他在向路透社發表的聲明中說，仰賴中國的逆變器，「恐讓我們整個電網陷入風險」，「我完全支持禁止這些危險產品所做的任何努力」。

中國是全球最大的逆變器製造國，並以「陽光電源」為產業龍頭。

路透社去年曾披露，美國專家在拆解連接電網的中國製太陽能逆變器進行安全檢查時，發現部分設備藏有產品文件中未列示的幽靈通訊裝置。

能源安全公司SolarDefend執行長薩多特（UriSadot）說：「歐美各國正意識到，若逆變器受制於人，恐面臨自身電力系統控制權的風險。」

華府保守派智庫美國企業研究所（AmericanEnterprise Institute）歐洲事務專家康利（HeatherConley）表示，七大工業國集團（G7）6月已達成共識，將共同降低對中國關鍵礦產的依賴，美國這項擬議的新措施有望釋放「美歐在中國議題上更趨一致」的信號。

據2026財年「國防授權法案」（National DefenseAuthorization Act）規定，美國國防部目前本就明文禁止採購由「受關切外國實體」製造的太陽能光電元件、模組或逆變器，中國企業均屬此列。

白宮 川普 美國

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