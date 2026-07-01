傳川普政府不延長美墨加協定 啟動10年終止機制

美國總統川普政府預計明天將正式宣布不會延長美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA），啟動10年倒數終止機制，逐步讓已有32年歷史的北美自由貿易區劃下句點。3國正就協定調整方案角力。

路透社報導，這項聲明將啟動為期6年的審查機制，這是川普首度執政時談判加入的「落日條款」一環。然而各方幾乎仍會就協定未來前景激烈談判，爭議焦點包括廣泛要求提升北美汽車生產中的美國和區域產值含量，以及防止中國商品從美墨加協定受惠的保護措施。

美墨加3國貿易首長預計明天將召開線上會議，並宣布是否願意將協定再延長16年。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）已排定7月20日當週與墨西哥舉行第3輪磋商，顯示他有意繼續推動調整協定。

曾任美國貿易代表署（USTR）法律總顧問、現任華府威利萊茵律師事務所（Wiley Rein LLP）貿易事務合夥人的裴希（Greta Peisch）表示：「我們預期7月1日會就這樣過去，而美國不會證實希望延長。」

裴希還說，目前不清楚美方會否在會後發布的聲明中公開闡述具體訴求。

墨西哥經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）今天表示，他不認為美墨加協定會被廢止。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天也表示，她已簽署信函要求將美墨加協定再延長16年。

若3方未能就修訂內容達成共識，美墨加協定將進入無限期懸而未決狀態，未來10年將每年進行類似的審查會議，之後美墨加協定將於2036年7月1日到期。

這套審查和落日機制當初引發爭議。所謂的落日條款有別於美墨加3國領袖可行使的終止條款。川普若行使終止條款，可在6個月後讓美國退出協定。

川普首度執政時主導談判，以美墨加協定取代1994年的北美自由貿易協定（NAFTA），美墨加協定2020年上路時讚揚是「我們歷來簽署生效的最公平、最平衡、最有利的貿易協定」。

但隨著美國對墨西哥的貨物貿易逆差擴大，川普很快就對美墨加協定改變態度，部分原因在於他對中國商品加徵高額關稅後，企業陸續將供應鏈從中國轉移。川普頻頻表示他不想續簽美墨加協定，而是傾向對墨西哥和加拿大的汽車和鋼鋁課徵高額關稅。

目前美國僅與墨西哥舉行正式磋商，暫時將加拿大排除在外，雙邊貿易摩擦包括加拿大的乳製品市場限制，以及加拿大省分下架美國酒類等。葛里爾暫未規劃啟動與加拿大的正式談判，但與加拿大負責對美貿易事務部長勒布朗（Dominic LeBlanc）仍保持溝通。