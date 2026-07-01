影／游泳遭短吻鱷突襲咬斷雙臂！佛州女子慘死 驚悚報案錄音曝光

美國佛州中部6月28日發生一名女子遭短吻鱷攻擊後身亡的駭人事件，有關單位已公布她的身分。先前公布的911報案錄音顯示，短吻鱷悄悄接近女子與另外兩名同行者，隨後發動猛烈攻擊，咬斷她的雙臂。每日郵報取得的驗屍官報告，進一步揭露最後的恐怖時刻。

根據報導，受害者是31歲的克拉克（Brittany Clark），案發當天與男友艾利森（Chance Allison）及一名友人在風景優美的小大伊康州立森林（Little Big Econ State Forest）健行，下午1時30分過後到河裡游泳。驗屍官報告指出，短吻鱷拖著克拉克與艾利森潛入水中，並進行所謂的「死亡翻滾」（death roll）。

「死亡翻滾」是短吻鱷制服獵物的一種方式，牠們會猛烈翻轉身體，接著試圖把受害者拖入水中溺斃。根據報告，艾利森冒著生命危險與短吻鱷搏鬥，最終成功將女友從短吻鱷口中救出，但已來不及挽救她的生命。

克拉克、艾利森及友人當時正在伊康洛克哈奇河（Econlockhatchee River）一條熱門健行步道附近、約及肩深的水域游泳。報告寫道：「當他們游泳時，一隻短吻鱷咬住克拉克的手臂，並開始進行『死亡翻滾』。艾利森抓住短吻鱷，試圖讓牠鬆口，這時短吻鱷把他們兩人一起拖入水中。」

艾利森設法讓短吻鱷「暫時」鬆開她的一隻手臂，但短吻鱷隨即又咬住她另一隻手臂。報告指出：「短吻鱷最終鬆口後，艾利森試圖將兩人帶回岸邊，並在岸上對她施行心肺復甦術（CPR），同時撥打報案電話。」

報告並未說明艾利森是在撥打緊急電話之前還是之後與短吻鱷搏鬥，但報案錄音顯示，他報案時仍與短吻鱷搏鬥。錄音中可聽見尖叫與哭喊聲。艾利森告訴接線員，自己「還在試圖把她的手臂從短吻鱷嘴裡弄出來」。片刻後，他說：「她兩隻手臂、她兩隻手臂都沒了。」

她的朋友則表示，其中一隻手臂「只剩一點皮肉連著」。當接線員詢問另一隻手臂在哪裡時，這名女子回答：「不見了。」

錄音中，艾利森形容情況「很糟，非常糟」，並催促救援人員儘快趕到：「拜託快一點，她流了很多……」

話還沒說完，艾利森的聲音便逐漸消失。他隨後告訴接線員，短吻鱷最後「離開了」，並形容女友的傷勢「非常可怕」。他表示，自己在友人的協助下將克拉克拖離水面。接線員則回應，他們可能會看到直升機，若看見就盡量揮手示意。

相關人員事後追蹤到這隻長約3.7公尺的短吻鱷，並將牠「人道處置」（put it down）後斬首，保留頭部作為「證物」。案發地點的巴爾街步道入口（Barr Street Trailhead）目前已關閉，直到另行通知。