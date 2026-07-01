美最高法院保住「美國寶寶」！川普酸習近平贏了 美司法部火速出招

美國最高法院6月30日判決，以6比3票數支持出生公民權，撤銷美國總統川普限制美國出生公民權命令。曾批評外籍人士赴美生產現象的川普隨即發文開酸，祝賀中國大陸國家主席習近平「取得重大勝利」。這項裁決出爐後，美國司法部指示聯邦檢察官，優先調查「生育旅遊」。

川普在自家真實社群寫道：「我要恭喜習主席，以及偉大的中國，在出生公民權上取得重大勝利！」川普先前曾批評外籍人士赴美生產「美國寶寶」的現象。

川普去年重返白宮首日便簽署行政命令，要求美國各機關不承認在美出生、雙親均非美國公民或合法永久居民者的公民身分。該命令從未生效，下級法院先前已認定其違反憲法第十四修正案，以及明文保障出生公民權的聯邦法律。

華爾街日報報導，在最高法院判決中，首席大法官羅伯茲在判決書指出，根據美國憲法，在美國境內出生者，即使父母是非法居留或僅屬暫時居留，子女出生時仍具有美國公民身分。他並援引第十四修正案的歷史背景，強調這項保障深植於美國歷史。

路透報導，司法部高層官員麥唐納（Colin McDonald）在內部備忘錄表示，若有人以「不實理由」入境美國，只是為了在當地生產、替孩子取得公民身分，可能會被依簽證詐欺、洗錢、身分竊盜及電信詐欺等罪名起訴。

備忘錄強調：「司法部將積極捍衛美國公民身分的神聖性，調查並起訴以詐欺方式利用我們移民制度的人。」

司法部先前為川普命令辯護時主張，出生公民權會助長「生育旅遊」，讓與美國缺乏長期連結的懷孕外國人赴美生產，藉此替子女取得公民身分。保守派大法官湯瑪斯（Clarence Thomas）6月30日也在異議意見中提及此事。

這是最高法院今年第3度阻擋川普的招牌政策。2月最高法院推翻對等關稅；6月29日最高法院又阻止他開除聯準會理事庫克。