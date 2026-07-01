川普財產大公開！加密幣狂賺逾14億美元 還大買蘋果、輝達股票

美國官箴局（U.S. Office of Government Ethics）6月30日公布總統川普的年度財務揭露報告，顯示他透過加密貨幣代幣收益獲得數億美元收入，並持有數百家個別公司的股票。

CNBC報導，川普2025年度財務揭露報告涵蓋他第二次執政第一年，全長共927頁。報告顯示，川普的加密貨幣相關收入包括出售World Liberty Financial（WLF）發行的代幣所得約5.15億美元，以及出售WLF控股公司股權所得6500萬美元。WLF是與川普有關聯的加密貨幣公司，由川普家族成員共同創立，發行WLFI治理代幣（governance token）與USD1穩定幣（stablecoin）。

川普還揭露，他從「Celebration Coins」獲得6.35億美元權利金。目前仍不清楚這些所謂的「Celebration Coins」究竟是什麼。彭博資訊報導，這筆權利金與川普的迷因幣事業CIC Digital LLC有關。根據多家媒體整理，川普的加密貨幣相關收入合計超過14億美元。

根據財務揭露資料，川普的高爾夫球場與俱樂部資產持續帶來可觀收入，相關收入超過2.9億美元。規模最大的股票買進之一發生於2025年8月18日，當天連續買進蘋果、微軟及輝達三家科技巨頭股票，每筆交易金額介於500萬至2500萬美元之間。依照美國政府申報慣例，川普持股價值以區間呈現，而非揭露實際金額。

這些交易是揭露文件中規模最大的個別股票交易之一。CNBC指出，川普買進輝達股票，距離他宣布輝達與超微（AMD）同意將H20晶片銷往中國所得15%交給美國政府、以換取出口批准，剛好相隔一周。蘋果則於8月6日宣布，將在美國額外投資1000億美元，使規劃中的美國投資總額增至6000億美元。

另外，川普9月23日買進價值50萬至100萬美元的亞馬遜（Amazon）股票。美國聯邦貿易委員會（FTC）指控亞馬遜誘導消費者付費加入Prime會員的訴訟，當天在西雅圖聯邦法院開庭審理。兩天後，亞馬遜同意與FTC和解，支付10億美元民事罰款，並向估計3500萬名消費者退還合計15億美元，案件因此結束。

川普還申報，來自ABC、CBS、Meta、YouTube及X等媒體公司的法律糾紛和解金合計超過8600萬美元，並列出多項引人注目的資產，其中包括價值介於50萬至100萬美元的金條投資、一座刻畫他在賓州巴特勒（Butler）遇刺未遂後高舉拳頭、價值25萬美元的雕像，以及總價值超過37萬美元的贈禮，主要為體育賽事門票。

這些門票包括國際足總（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）贈送的10張世足賽門票，價值1萬5000美元；NFL紐奧良聖徒（New Orleans Saints）老闆贈送的10張超級盃門票；UFC執行長懷特（Dana White）贈送兩場UFC賽事各15張門票，以及其他NFL、MLB、NCAA及高爾夫賽事門票。

揭露文件還列出多項權利金協議，顯示川普從政後如何廣泛利用自身姓名與政治品牌獲利，包括「Trump Watches」授權協議收入470萬美元；與歌手格林伍德（Lee Greenwood）合作出版《The Greenwood Bible》，淨收入20萬8486美元；以及三本書的出版協議收入，分別為59萬730美元、189萬3965美元及55萬2685美元。

揭露文件指出，手錶及球鞋與香水授權收入，以及2022年募款活動20萬美元演講費的未支付餘額，均「因疏忽而未列入」川普先前的財務揭露報告。川普2022年12月曾在佛羅里達州那不勒斯（Naples）一場募款活動演講，獲得20萬美元演講費。負債則包括作家卡洛爾（E. Jean Carroll）指控川普性侵與誹謗案的民事判賠金額。