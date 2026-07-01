川普一年進帳曝光！加密貨幣狂賺逾5.8億美元 仍持有9億美元代幣

根據美國官箴局（Office of Government Ethics）周二公布的總統年度財務揭露報告，川普2025年加密貨幣相關業務進帳逾5.8億美元。

川普透過其家族加密貨幣公司World Liberty Financial（WLF）發行代幣，銷售獲利約5.15億至5.27億美元，再加上出售WLF控股公司的股權，進帳約6,500萬美元。此事再度引發外界對利益衝突的關注。

報告顯示，川普目前仍持有157.5億枚WLF代幣，雖然代幣價格過去一年大幅下跌，這些代幣目前估值仍約9億美元。

WLF由川普兩名兒子與美國中東特使威科夫之子共同創立，發行WLFI代幣及USD1穩定幣。金融時報去年10月曾報導，川普家族加密貨幣事業一年內稅前獲利已超過10億美元。川普上任後陸續撤銷拜登政府時期對加密貨幣產業的部分限制，並終止對部分大型加密貨幣公司的訴訟。

除加密貨幣收益外，川普另外申報與Celebration Coins簽約的授權金約6.35億美元。彭博報導指出，這筆收入與旗下迷因幣事業有關，但文件未說明產品細節。

財務揭露也顯示，川普旗下高爾夫球場與俱樂部仍是重要收入來源，去年合計帶來逾2.9億美元收入。

他去年也大舉買進蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）和輝達（Nvidia）的股票，每筆交易金額介於500萬至2,500萬美元。另買進價值50萬至100萬美元的亞馬遜（Amazon）股票。

此外，川普申報來自ABC、CBS、Meta等媒體與科技公司的和解金及相關款項，合計超過8,600萬美元。另有川普手表（Trump Watches）、川普傳記《Save America》等品牌授權與出版收入。

第一夫人梅蘭妮亞則申報紀錄片《Melania》授權收入約1,070萬美元，另透過NFT及其他收藏品銷售進帳約600萬美元。

針對利益衝突質疑，白宮表示，川普及其家族「從未、也絕不會涉及利益衝突」。川普集團則表示，這份財務揭露反映公司財務穩健，擁有優質資產、充裕流動性及保守的資產負債表。