美最高法院維持出生公民權 川普挺修法推翻

美國聯邦最高法院30日針對「出生公民權」做出裁決，推翻川普政府的行政命令，維持美國憲法第14修正案的原則，允許幾乎所有在美國土地上出生的人都可以獲得公民權。美國總統川普評論這項結果，認為這對美國來說太糟糕了，並支持美國國會透過修法來終結「不公平」的出生公民權。

川普去年上台後隨即簽署行政命令，終止無條件的出生公民權，否決非法移民和過境訪客的孩子在美國出生時就自動取得公民權資格，等同挑戰美國憲法第14修正案。

憲法第14修正案第1條規定，凡在美國出生或歸化，並受其管轄的人，均為美國公民，確立出生地原則。

川普的行政命令原訂去年2月20日生效，但遭到下級法院阻止；川普政府向美國第一巡迴上訴法院提起上訴，同時要求最高法院越過第一巡迴上訴法院，直接審查；最高法院於去年底受理此案，並在今年4月1舉行口頭辯論。

川普當時也親自出席旁聽，成為美國史上首位出席最高法院聆聽口頭辯論的現任總統。

代表川普政府的司法部訟務次長（Solicitor General）沙爾（John Sauer）主張說，唯有父母在美國具有戶籍／居所（domicile）身分的下一代才有資格成為美國公民，不過反方則稱1898年的「美國訴黃金德案」已排除戶籍的前提條件。

最高法院30日做出裁決，以5比4票裁定川普的行政命令違憲，並以6比3票裁定川普的行政命令違反聯邦法律。

最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）與其他3位自由派大法官，以及保守派大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）認定川普的行政命令違反憲法第14修正案；羅伯茲表示，公民權代表有權參與美國的政治社群，而第14修正案的制定者們，將這項承諾擴展到這片土地上的每個人，「我們今天信守了這項承諾」。

對此，川普30日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上評論裁決結果，認為這對美國來說太糟糕了，但認為美國國會可以輕易透過修法來「做出補救」（make it up）。

川普指出，不需要冗長且遲緩的修憲，並呼籲國會應該從今天起致力於終結昂貴和不公平的美國出生公民權；川普並表示，他會給予全力支持。

共和黨眾議員已在去年推出「2025 年出生公民權法案」，為出生公民權訂出標準，規定在美國出生者，其父母必須至少有一人是美國公民、合法永久居民等，他們才有資格獲得公民身分。