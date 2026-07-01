川普擬限縮出生公民權 美最高法院駁回

美國最高法院今天否決總統川普（Donald Trump）限縮出生公民權的行政命令，使他標誌性的其中一項反移民政策受挫。

法新社報導，最高法院在本屆任期最後一天做出這項備受矚目的判決，以6比3票數裁定，幾乎所有在美國本土出生者維持自動取得美國公民身分的權利。

川普去年重返白宮後即簽署一項行政命令，要求各州停止向無證移民與持短期簽證者產下的子女核發身分。外電先前報導，這項命令遭下級法院裁定，違反美國憲法第14修正案；最高法院去年底同意裁定川普限制美國出生公民權指令的合法性。

首席大法官羅伯茲（John Roberts）撰寫的多數意見書，獲得其他2名保守派大法官以及3名自由派大法官支持。

羅伯茲寫說：「在美國境內出生、父母為非法居留或暫時居留者的子女，屬於美國『管轄範圍』，並依憲法第14修正案的公民權條款，自出生起即為美國公民。」

最高法院此次駁回川普試圖終結出生公民權的行政命令，已是他本屆任期內遭遇第三度挫敗。

最高法院大法官2月裁定川普無權以國際緊急經濟權力法（IEEPA）實施全球性關稅後，昨天以5比4裁定川普不能依未獲證實的房貸詐欺指控而解職聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）。