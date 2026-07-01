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美最高法院裁定 允許各州禁止跨性別參與校園體育賽事
美國最高法院今天裁定，允許各州禁止跨性別運動員參與女子校園體育賽事，令保守派在美國最激烈的文化戰爭之一取得重大勝利。
法新社報導，美國最高法院裁定將使愛達荷州、西維吉尼亞州等20多個共和黨主政州得以執行規定，要求學生在公立學校與大學體育校隊中依其出生時性別參賽，而非其性別認同。
這些案件是由跨性別學生提起，他們主張相關禁令違反美國憲法的平等保護權利，並牴觸教育法修正案第9條（Title IX），這項聯邦民權法禁止教育領域的性別歧視。
相關法律支持者認為，這些法律有其必要性，用以確保競賽公平，並保護女性與女孩的運動機會；反對者則指出，這些法律針對性地排除並歧視弱勢的少數學生群體。
共和黨籍總統川普（Donald Trump）的政府對跨性別權利採取嚴格限制，在本案訴訟中支持實施禁令的共和黨主政州。
川普已在自家社媒平台「真實社群」（TruthSocial）發文，讚揚美國最高法院的裁定是「重大勝利」，並稱最高法院已把「那種荒唐的情況排除」。
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