美國會立法效率低落 大法官角色日益突出

近年來美國最高法院政治影響力持續擴大，成為左右美國政治的重要力量。由於國會長期陷入黨派對立、立法效率低落，掌控參眾兩院的共和黨不願違逆美國總統川普，許多涉及行政權、移民、選舉制度及社會價值的重大爭議，最終都交由九位大法官決定。

川普重返白宮後，最高法院成為政治風暴核心。川普不斷透過行政命令和法律訴訟挑戰總統權力界線，即使部分案件敗訴，也往往藉司法攻防強化政治訴求。近年法院審理的案件涵蓋跨性別者權利、公民身分、移民政策、選舉制度及行政權限等議題，對美國政治與社會產生深遠影響。

ＣＮＮ指出，最高法院如今不僅裁定權力歸屬，更逐漸重新界定美國政府各部門的權力分配。保守派大法官普遍支持較強勢的行政權，使部分判決被視為有利川普擴張總統職權，包括去年判決卸任總統對任內公務行為享有廣泛刑事豁免，以及廿九日推翻一九三五年重要判例，讓總統有權撤換聯邦貿易委員會等獨立機構成員，行政權進一步擴張。

批評者擔心，這將削弱獨立機構維持政治中立的制度設計，使總統更容易安插政治盟友，影響監管機構運作。

另一方面，最高法院角色日益突出，也反映國會立法功能失靈。移民改革、選舉制度等重大法案多年無法推動，讓許多原可透過立法解決的問題，最終演變為司法案件。例如有關移民「臨時保護身分」爭議，若國會制定完善法律，原本無須由最高法院裁決。

最高法院並非一面倒支持川普。今年最高法院曾封殺川普的對等關稅，也駁回共和黨挑戰密西西比州郵寄選票制度，顯示最高法院仍在部分案件限制行政權。

ＣＮＮ指出，只要國會無法發揮立法與監督制衡功能，美國重大政治爭議仍將持續湧向最高法院，讓這個司法機關繼續決定美國權力平衡與政治走向。