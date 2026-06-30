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美國最高法院做出裁決 維持出生公民權
美國聯邦最高法院30日針對「出生公民權」做出裁決，9位大法官以6比3的票數支持美國憲法第14修正案的規定，維持出生公民權。
美國總統川普去年上台後簽署行政命令終止無條件的出生公民權，否決非法移民和過境訪客的下一代在美國出生時就自動取得公民權的資格，等同挑戰美國憲法第14修正案。
美國憲法第14修正案第1條規定明言，凡在美國出生或歸化，並受其管轄的人，均為美國公民，確立出生地原則。
川普政府的行政命令原訂去年2月20日生效，但遭到美國下級法院阻止，不過最高法院去年同意限制下級法官發布全國禁令的權力；美國公民自由聯盟（ACLU）和其他團體代表三名原告隨後又提起集體訴訟，取得下級法院認定，成功阻止政府執行命令。
為此，川普政府向美國第一巡迴上訴法院提起上訴，同時要求最高法院越過第一巡迴上訴法院，直接審查；最高法院於去年底受理此案；最高法院在今年4月1日舉行口頭辯論，最終於6月30日做出裁決。
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