美最高法院支持出生公民權 撤銷川普限制出生公民權命令

美國最高法院6月30日判決，以6比3票數支持出生公民權，撤銷川普總統限制出生公民權命令。

首席大法官羅伯茲在判決書指出，根據美國憲法，在美國境內出生、其父母即使是非法居留或僅屬暫時居留的人，其子女出生時即具有美國公民身分。

在判決書中，羅伯茲援引美國憲法第14修正案的歷史背景。該修正案是在美國南北戰爭結束後通過，目的是解決獲得自由、且出生於美國的前黑奴是否具有美國公民身分問題。

羅伯茲在判決書中寫道：「無論是在當時還是現在，公民身分意味著擁有各項權利，也就是能夠自由參與我們政治共同體的權利。第14修正案的制定者，將這項承諾擴展到『這片土地上每一位自由人』。今天，我們仍然信守這項承諾。」

下級法院先前已判決，川普這項命令違反美國憲法第14修正案，以及一項明文保障出生公民權的聯邦法律。此案原告是公民身分因這項指令受威脅的父母及子女團體，採集體訴訟方式提出。

川普在去年1月20日重返執政首日簽署命令，要求美國各機關不承認在美國出生、雙親均非美國公民或合法永久居民（俗稱「綠卡」持有者）的子女為美國公民，作為他第二任內一系列打擊移民措施的一部分。

憲法第14修正案長久以來被解讀為保障在美國出生嬰兒享有公民權身分。不過，川普政府主張，此條文並不賦予非法移民或合法但僅短期停留者（如留學生或工作簽證持有者）所生子女美國公民身分。

川普這項法律觀點，無論是在政策制定者或法律專家之間都幾乎沒有獲得支持。

川普政府主張，出生公民權為非法移民提供誘因，引發所謂「生育旅遊」，即外國人專程赴美產子讓子女取得美國公民權。

第14修正案公民權條款規定，「凡在美國境內出生或歸化，且受其管轄之人，皆為美國及其所居住州的公民」。這個修正案於1868年在1861年到1865年美國內戰結束廢除奴隸制度後通過。

川普政府主張，「受其管轄之人」這一句，意味僅在美國出生不足以取得公民身分。政府表示，公民身分只授予「主要效忠」於美國的人的子女，包括公民與永久居民。所謂效忠，僅適用於「合法定居」，亦即政府律師所指「在國內合法、永久居留並有意長期定居」。最高法院多數法官顯然不接受這種觀點。

這項挫敗勢必令川普失望，迫使他尋找其他方法限制無證移民進入美國。