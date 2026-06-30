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舊金山總教區支付126億元 與逾500名性侵受害者達和解

中央社／ 洛杉磯29日綜合外電報導

天主教舊金山總教區今天宣布，已與500多名指控遭神職人員性侵的受害者達成和解，和解金額達3.95億美元（約新台幣126億元）。許多受害人在遭受侵害時仍是未成年人。

法新社報導，許多案件可追溯至數十年前，原本已超過追訴期，但加州通過一項法律，給予申訴人自2020年初至2022年底為期3年的額外窗口期，以提出相關指控。

這項和解協議仍必須獲得受害者團體以及法官批准。

總教區也同意推動一項包含14項措施的改革計畫，其中部分內容目的在保護兒童免受神職人員性侵。

這起和解案是近幾十年來，天主教會因神職人員性侵未成年人而支付賠償的最新案例。

根據今天公布的協議，舊金山總教區將被要求移交教會內部紀錄給獨立顧問，以便就已發生的性侵事件撰寫報告。

代表多名受害者的律師安德森 （Jeff Anderson）表示，該報告將公布於總教區官方網站。

舊金山總主教柯迪雷歐尼（Salvatore Cordileone）在聲明中表示：「我們相信這項提議為那些一生承受著受虐重擔的倖存者，提供了一條獲得公平補償的途徑。」

他還說：「我們對所發生的一切承擔全部責任，並向所有受到傷害的人致上誠摯的歉意。」

其中一名受害人歐德里斯柯爾（Margie O'Driscoll）表示，她50多年前在天主教高中時曾遭受性侵。

她在記者會上說：「就像每位倖存者一樣，我像拖沈重的腳鐐鐵球般，背負著這份痛苦與羞恥感走了非常、非常長的一段路。」

她接著說：「我想從今天起，感到羞恥的是另一方。」

根據協議其他內容，部分涉嫌性侵的神職人員名單將被公布，並將設立性侵通報專線，以揭發未來可能發生的濫權行為。

舊金山 金山 性侵

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