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美最高法院駁回川普上訴 維持卡洛爾案賠償判決

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國聯邦最高法院今天駁回總統川普希望推翻陪審團判決的上訴。該判決認定川普性侵並誹謗作家卡洛爾（E.JeanCarroll），並需向對方支付500萬美元賠償金。

綜合法新與路透社報導，最高法院決定不受理川普的上訴。這項決定與其他裁決一同發布，且並未說明理由。

紐約的陪審團2023年5月9日裁定川普約於1996年於曼哈頓一間百貨公司性侵卡洛爾。此後上訴法院也維持相同判決，並駁回川普關於審判不公的上訴。

卡洛爾曾是時尚雜誌Elle的專欄作家。自2019年她公開指控川普約於1996年在曼哈頓柏多夫．古德曼（Bergdorf Goodman）百貨公司的更衣室內性侵她以來，雙方持續纏訟。川普則否認相關指控，並稱卡洛爾在2019年他擔任總統期間以及2022年他卸任後均說謊指控他。

川普對最高法院拒絕受理上訴表示失望，並稱卡洛爾的訴訟是「假案件」（Fake Case）。

他在社群媒體發文表示：「我將繼續對抗這起針對我、充滿政治操作和司法戰的案件，包括荒謬的誹謗指控。我將傾盡所有力量來應對。這起案件其實是衝著美國以及其所代表的一切而來，絕不應該再發生在其他總統或候選人身上！」

卡洛爾的律師凱普蘭（Roberta Kaplan）則表示，最高法院的決定「最終確認了陪審團一致裁決」，認定川普性侵並誹謗卡洛爾。

美國司法部已對卡洛爾展開刑事調查，調查內容與其他川普政治對手案件相似。該調查於今年5月曝光，調查聚焦於卡洛爾在指控川普的2件民事訴訟中，她的證詞是否構成偽證。

川普

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