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獲川普特赦宏都拉斯前總統 將返國面對貪腐指控

中央社／ 德古西加巴29日綜合外電報導
宏都拉斯前總統葉南德茲曾享有高人氣，獲川普特赦，背後政治考量複雜。美聯社
宏都拉斯前總統葉南德茲曾享有高人氣，獲川普特赦，背後政治考量複雜。美聯社

司法界消息人士今天表示，去年因販毒罪被定罪獲得美國總統川普特赦的宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan OrlandoHernandez），7月將返回宏都拉斯，面對貪腐指控。

法新社報導，宏都拉斯前總統葉南德茲是在去年11月宏都拉斯總統選舉前獲得赦免。當時，川普曾揚言若同屬保守派的候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）未能勝選，美國將切斷對宏都拉斯的援助，最終阿斯夫拉贏得這場大選。

葉南德茲於2014年至2022年間領導這個中美洲國家，並於2024年因協助走私數百噸毒品進入美國，罪名成立，被判處45年徒刑。

一名宏都拉斯司法系統發言人向法新社表示，在針對葉南德茲的國際逮捕令被撤銷後，他將於8月3日在宏都拉斯出庭受審。

檢方指控葉南德茲涉及詐欺與洗錢，指出他當年為了籌措2014年總統大選經費，涉嫌非法挪用200萬美元的政府公款。

葉南德茲上週在社群媒體X上寫道：「這起案件毫缺乏法律依據，我是清白的，真相終將水落石出。」目前人身在美國的葉南德茲還附上一張7月31日的機票照片。

他強調，自己這次返國「沒有任何選舉野心」。

與2021至2025年執政的左翼總統卡斯楚（XiomaraCastro）關係密切的檢方，於2023年對葉南德茲提出這項指控。

卡斯楚政府於2022年將這名右翼領袖引渡出境，並指控他將國家治理成一個「販毒國家」，且動用安全部隊協助將大量古柯鹼運往美國。

川普赦免葉南德茲時聲稱，這位前領袖是一場由美國前總統拜登所主導的陰謀下的受害者，但川普並未提出任何證據。

宏都拉斯 川普

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