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世界盃遇美國熱浪 費城紐約波士頓體感恐飆43度

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導
「熱浪穹頂」(heat dome)本周席捲紐約地區，氣溫將飆升至華氏90度以上。圖為一名汗流浹背的男子抬頭望著火辣的太陽。(美聯社)
「熱浪穹頂」(heat dome)本周席捲紐約地區，氣溫將飆升至華氏90度以上。圖為一名汗流浹背的男子抬頭望著火辣的太陽。(美聯社)

世界盃進入淘汰賽階段，戰況升溫，主辦國之一美國戶外氣溫也跟著攀升。國家氣象局警告，一波危險熱浪預計6月30日起籠罩美國中部與東部地區，部分地區恐飆破華氏三位數（逾攝氏38度），並持續至7月4日國慶週末。

今年適逢美國建國250週年，國慶連假期間世界盃淘汰賽也踢得如火如荼。綜合美聯社和法新社報導，美國國家氣象局（National Weather Service）除預報氣溫將飆破華氏100度，並警告高濕度將使體感溫度（熱指數）進一步攀升。氣象局補充，夜間降溫有限，許多地區的低溫僅落在華氏70多度（攝氏21至25度之間）。

這波高溫將導致麻州波士頓（Boston）、賓州費城（Philadelphia）以及密蘇里州堪薩斯市（Kansas City）等多座世界盃比賽城市出現異常高溫，而這些城市的比賽場館皆為露天設計。

其中，堪薩斯市除了舉辦比賽，也是阿根廷、英格蘭、荷蘭及阿爾及利亞國家隊的集訓基地。

氣象預報公司AccuWeather副首席氣象專家柯尼希（Geoff Cornish）表示：「這週會非常非常熱。這場熱浪相當嚴重，不是每年都會遇到。」

針對費城及周邊地區，美國國家氣象局自7月1日下午至7月4日傍晚發布極端高溫特報，白天體感溫度最高可能達華氏110度（攝氏43.3度）。

對堪薩斯市及密蘇里州中西部其他地區發布的極端高溫警報，則持續至7月3日晚間，體感溫度預計在華氏105至110度（攝氏40.6至43.3度）之間。

紐約市最高氣溫可能達華氏109度（攝氏42.8度），逼近當地歷史紀錄，且夜間也難以降溫。熱浪特報將自7月1日下午生效，持續實施至7月4日傍晚。

波士頓及新英格蘭南部大部分地區的天氣警報將自7月1日早上生效，體感溫度預估將飆到華氏111度（攝氏43.9度）。

熱浪 世界盃 波士頓

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