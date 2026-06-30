美最高法院送川普一勝三敗！總統權力擴大但聯準會、選務與誹謗案碰壁

美國最高法院休庭前，於29日上午公布一系列備受矚目的裁決，其中擴大總統權力的判決為美國總統川普帶來一場重大勝利，但法院同時也釋出一些訊號，顯示他未必總能如願。以下為BBC整理的三大看點。

1. 總統對「獨立」監管機構擁有廣泛權力

美國最高法院近100年前曾一致裁定，當時的民主黨籍總統羅斯福沒有毫無限制的權力，可以撤換國會設立、並刻意與總統權力保持距離的監管機構委員，但川普提出挑戰後，本屆最高法院明確推翻了這項先例。

在這項裁決中，大法官仍如往常般涇渭分明。6位保守派大法官全數支持總統，3位自由派大法官反對。首席大法官羅伯茨（John Roberts）在多數意見中寫道：「行使總統權力的下屬，應受總統撤職權所拘束。唯有如此，他們才能向總統負責，而總統也才能向人民負責。」

本案直接涉及聯邦貿易委員會（FTC），與當年羅斯福案相同，但最高法院此次建立的先例，也將適用於負責解釋選舉法、制定通訊政策、裁決勞資爭議，以及制定金融與環境監管規範等監管機構。這項裁決將賦予川普及未來所有總統廣泛權力，可以撤換國會設立、並與總統權力保持距離的監管機構委員。

美國民眾早已習慣，政策隨著不同政黨輪替執政而劇烈擺盪。從歐巴馬到川普，再到拜登，又回到川普，最高法院這項最新裁決勢必將進一步強化這股趨勢。

2. 保守派不是鐵板一塊 川普未能如願

儘管最高法院賦予總統對獨立監管機構更廣泛權力，但聯邦準備理事會（Fed）例外。保守派羅伯茨與川普任命的大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）加入3位自由派大法官，以5比4的些微多數，阻止川普試圖撤換聯準會理事庫克（Lisa Cook）。

川普指控庫克涉及房貸詐欺，但本案背後更大的爭議，是川普不滿包括庫克在內的聯準會近期拒絕降息等決策。代表多數意見撰文的羅伯茨指出，庫克應有機會對撤職決定提出挑戰，並反駁川普的指控，而這些指控仍須進一步證明。羅伯茨並警告，若總統得以將自身意志強加於聯準會，可能引發「災難性後果」。

如果無法撤換庫克對川普還不夠挫敗，另一項有關選舉日後才收到的郵寄選票裁決，同樣對川普不利。3位自由派大法官在本案獲得羅伯茨，以及同樣由川普任命的大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）支持。代表多數意見的巴瑞特援引美國憲法指出，各州對國會選舉的「時間、地點與方式」擁有廣泛權力，駁回川普有關郵寄投票容易發生選舉舞弊的主張，並表示這項議題最適合透過「民主程序」解決。

川普或許獲得廣泛的新權力，但在他的兩項重大政策目標，也就是降低利率與推動選舉改革，仍未獲最高法院多數意見支持。

3. 川普誹謗案上訴碰壁 500萬美元判決定讞

若川普在真實社群的發文反映他的心情，29日最令他憤怒的一件事，其實藏在當天上午公布的28頁最高法院命令中。這份命令列出數十件不受理案件，其中包括「美國總統川普訴卡洛爾案」（Trump, President of US v. Carroll, E. Jean）。

前雜誌作家卡洛爾指控川普於1990年代在百貨公司更衣室對她性侵，川普稱此案為騙局，陪審團2023年裁定川普在社群媒體發言構成誹謗，須支付500萬美元民事賠償。最高法院未進一步說明不受理理由，川普則在真實社群寫道：「我將繼續竭盡全力，對抗這起針對我的司法武器化與法律戰案件，包括那項荒謬的誹謗指控」，並稱：「這種不公義絕不能被允許存在！」

儘管川普仍計畫就卡洛爾在另一宗獲判8330萬美元賠償的案件提出上訴，但試圖阻止這筆500萬美元判決的努力，很可能已走到盡頭。在法律解釋上，聯邦最高法院的裁決就是最終定論，而這一點在29日同時帶給川普喜悅與失望。