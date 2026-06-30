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美最高法院裁定 郵寄選票於選舉日後收到仍可計入

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國最高法院今天裁定維持密西西比州一項州法效力，也就是郵寄選票如果在選舉日後收到仍可計入。向來反對此法的美國總統川普隨後表示，此裁定乃是選民權利的重大損失。

法新社報導，密西西比州法律規定，只要郵寄選票在選舉日當天蓋有郵戳，並在投票日後5個工作天內送達，即可納入計票。共和黨全國委員會（RNC）對此提出挑戰，但未獲最高法院接受。

保守派首席大法官羅伯茲（John Roberts）與巴瑞特（Amy Coney Barrett），連同3名自由派大法官投下贊成票，最終以5比4決定維持密西西比州的州法效力。

巴瑞特在多數意見書中指出，聯邦法律規定選票投出的時間，州法律則決定選票必須收到的時間，兩者並不牴觸。

巴瑞特表示，聯邦選舉日相關法規並無禁止密西西比州計算選舉日當天蓋戳、5日內送達的不在籍選票。

川普長期批評郵寄選票，聲稱容易舞弊，並造成他在2020年輸給民主黨籍的拜登。他今年3月簽署行政命令，試圖限縮郵寄投票的規定，但遭下級法院阻擋。

川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）形容這項裁定是選民權利的重大損失。他敦促國會通過名為「保障美國選民資格」（SAVE America）法案，進一步限制投票資格。

這項法案除要求投票須攜帶附照片的身分證明文件外，還規定選民登記時，須提供公民身分證明文件。專家指出，此舉將使數百萬無護照或出生證明的民眾喪失投票資格，這項法案目前在國會卡關。

全美約30州允許部分不在籍選票，若於選舉日後送達仍可計入。民主黨選民使用郵寄選票的比例通常高於共和黨，此投票方式在新冠疫情期間更加普遍。

民主黨參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）歡迎最高法院的裁定，稱其維護「只要在期限內投票，就會被計入」的美國民主原則，強調民主參與不應因種族、居住地或投票方式而受限。

民調顯示，共和黨在11月期中選舉有可能失去國會兩院微弱多數。民主黨已示意若能奪回眾院，將阻擋川普的施政議程，並有可能提出彈劾。

川普

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