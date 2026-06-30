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川普行政權擴大！最高法院推翻逾90年判例 總統可解職獨立機構首長

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川普行政權擴大！最高法院推翻逾90年判例 總統可解職獨立機構首長

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國最高法院以6比3判決推翻逾90年判例，擴大總統對獨立監管機構的解職權，重塑聯邦政府權力平衡。歐新社
美國最高法院以6比3判決推翻逾90年判例，擴大總統對獨立監管機構的解職權，重塑聯邦政府權力平衡。歐新社

美國最高法院周一判決，大幅擴張總統川普對聯邦政府監管體系的控制權，推翻一項已有91年歷史的判例，賦予總統更大的行政權力，可解職監管市場、保護消費者及執行勞工法規等獨立機構首長。

最高法院以6比3的保守派多數意見，推翻1935年Humphrey's Executor v. United States案建立的判例，象徵美國聯邦政府權力平衡出現重大轉變。

首席大法官羅伯茲（John Roberts）在判決書中指出，凡行使行政權的機構，最終都必須向總統負責。

此次判決源於川普解職聯邦貿易委員會（FTC）民主黨籍委員斯勞特（Rebecca Kelly Slaughter）所引發的訴訟，但未來也可能適用於證券交易委員會（SEC）、國家勞資關係委員會（NLRB）等20多個獨立監管機構。

不過，最高法院為聯準會（Fed）保留有限例外，認為貨幣政策長期應免受政治干預，因此聯準會具獨特地位；但法院也指出，若理事涉及重大不當行為，且獲得合理申辯機會，總統仍可能依法將其免職。

最高法院的判決被視為保守派數十年來推動「單一行政權」理念的重要勝利。該理論主張，憲法將行政權完全賦予總統，國會不得透過立法讓行政機構脫離總統監督。

川普在社群媒體發文，形容這是「歷史性且前所未有」的判決，盛讚其大幅強化總統權力。儘管他隨後在白宮向記者表示，雖然他被賦予更多解職權，但未必會進一步大規模開除官員。

自由派大法官薩多馬友（Sonia Sotomayor）在反對意見中警告，數十個獨立委員會未來恐淪為純粹的行政機構，使廣泛影響美國人民生活的權力集中到總統手中。

川普 最高法院 羅伯茲

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