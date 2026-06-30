西雅圖同志遊行 台灣隊伍搭彩虹橋邀國際友人赴台

西雅圖同志驕傲遊行28日登場，台裔變裝皇后Felicia Oh穿上珍奶裝坐鎮花車，駐西雅圖辦事處長林美呈到場為台灣隊伍打氣，盼讓國際友人看見台灣多元價值，並將能量延續至10月31日登場的台灣同志遊行。

6月是全球同志驕傲月，美國多個城市舉辦遊行慶祝。西雅圖同志遊行28日登場，為華盛頓州最大；官方估計有逾250個團體參加，台灣隊伍列隊其中、共同響應盛會。

觀光署以彩虹橋為主軸打造花車，象徵台灣以「自由與愛」搭起跨越太平洋的彩虹橋，台裔變裝皇后Felicia Oh穿上珍珠奶茶裝領隊，搭配泡泡機營造繽紛視覺效果。

駐西雅圖辦事處長林美呈、台灣民眾加入隊伍，在台灣流行音樂中前行。花車上貼有「派對將在台北延續。10月31日見」（The Party Continues in Taipei. Seeyou on October 31st.）的字樣，期盼邀請西雅圖與美國西北部地區民眾以及國際觀眾到台灣。

觀光署發布新聞稿強調，台灣同志遊行長年為亞洲最具代表性的相關活動之一，每年吸引來自世界各地遊客齊聚台北街頭。西雅圖同志遊行的主題It is Timeto Rally不僅是對社群的號召，也與台灣珍視的自由、多元與平等價值相互呼應。