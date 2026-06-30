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美最高法院雙裁定 擴大總統權力但護聯準會獨立

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國聯邦最高法院今天做出兩項裁定，一項是認可總統川普可基於任何理由解雇獨立監管機構官員，但同時另一項則明確維護聯準會獨立性，認為聯準會官員不能被隨意撤換。

紐約時報指出，在川普開除聯邦貿易委員會（FTC）民主黨籍委員史勞特（Rebecca KellySlaughter）一案，9名大法官以6比3允許總統這項解雇案，3位自由派大法官投反對票。史勞特經常與川普施政方向牴觸。

這項裁定形同擴大總統權力，可能帶來政府架構重大變革，因為這將讓總統能更直接介入獨立機構。

但在另一項涉及川普開除聯準會理事庫克（LisaCook）案裡，大法官們則以5比4裁定川普不能依未獲證實的房貸詐欺指控而解職庫克，也不能不給庫克答辯機會。川普開除庫克之際，時值他正施壓聯準會要求降低利率。

華盛頓郵報指出，在史勞特案裁定裡，大法官形同推翻已有近百年的歷史慣例，即賦予國會制衡力量，規定總統必須有充分理由才能解職獨立監管機構官員。

史勞特案的裁定等於認可保守派人士長期主張，即總統應對行政部門擁有不受限制的權力，影響層面涉及20多名聯邦機構首長。但庫克案的裁定裡，大法官則阻止總統對美國央行擁有更大控制力。

華爾街日報指出，首席大法官羅伯茲（JohnRoberts）撰寫這兩項裁定書。

在庫克案裡，羅伯茲寫道：「按最高法院過往判例，庫克有權在被解職前獲告知，並享有一定答辯機會。」

羅伯茲寫道，若接受川普政府立場，形同允許總統在任何時間、基於任何理由撤換聯準會理事，且事前無須通知、事後也沒有任何司法監督，恐使「須有正當理由才能解職」的保障機制形同具文。

羅伯茲明確指出，這場爭議牽涉者遠不只庫克的職位，若允許總統隨意解雇聯準會理事，將損及央行在不受政治壓力下制定政策的能力，而這正是國會當初賦予聯準會獨立地位的核心原因。

庫克在被解職後興訟，主張川普開除她之舉違反一項聯邦法律，法條明定總統只有在「正當理由」情況下才能免職聯準會成員。先前兩間下級法院都做出有利庫克的裁定。

聯邦最高法院今天的裁定，代表庫克案發還法院更裁期間，庫克仍可留任原職數月甚至數年，而川普目前也尚未提名接替她職位的人選。

聯準會 川普 聯邦最高法院

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