民調：3分之2美國受訪者認為 台灣安全攸關美國安全與繁榮

美國「雷根總統基金會暨紀念中心」最新民調指出，2/3美國受訪者認為，台灣安全攸關美國自身的安全與繁榮，另有74%受訪者關切中國可能奪取台灣。

雷根總統基金會暨紀念中心（The Ronald ReaganPresidential Foundation and Institute）今天發布的夏季民調表示，在所有納入調查的區域挑戰中，沒有任何議題比中國更能讓美國民眾跨越黨派分歧、團結一致。

在大部分關於中國的議題上，美國兩黨支持者具有高度共識，無論是中國在芬太尼（fentanyl）危機中扮演的角色，或其侵犯人權的行徑。

不過，美國民眾最關切的還是中國對美國國內造成影響的議題。例如，高達82%受訪者擔憂「中國在芬太尼流入美國過程中的角色」，居各議題之冠。

這項關切跨越黨派，85%民主黨人、82%共和黨人、88%「讓美國再次偉大」（MAGA）共和黨人均有同樣的憂慮。

緊隨其後的議題是「中國政府監控美國公民的能力」（81%）、「中國收購美國土地」（80%），以及「中國竊取技術與不公平貿易行為」（79%）。

美國民眾對前述國內層面議題的關注程度，皆高於其他較傳統的地緣政治議題：「中國軍事擴張」（75%）、「中國可能奪取台灣」（74%）、「人權侵犯行徑」（74%）。

這樣的跨黨派憂慮也延伸至政策方面。66%美國民眾認為，台灣安全對美國的安全與繁榮至關重要；持同意看法的共和黨人有72%，民主黨人62%。

有59%受訪者指出，美國應公開對中國施壓，要求釋放壹傳媒創辦人黎智英、基督教團體錫安教會創辦人金明日牧師等政治犯，即便這可能加劇雙邊緊張關係。

各黨對此支持比例相近，56%民主黨人、63%共和黨人以及63%的MAGA共和黨人表示贊成。

至於美國政府對中政策，不同黨派民眾看法較為分歧。

在美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平上月舉行峰會後，44%受訪者認為政府目前對中做法恰到好處。

有60%的MAGA共和黨人肯定美國當前對中政策，共和黨人也有59%持相同看法；民主黨人則有37%指出川普政府還不夠強硬，32%認為應對合宜。

整體而言，僅12%美國民眾認為政府對中國過於強硬。

此外，彭博（Bloomberg News）報導，在幾乎所有涉及中國的潛在風險中，美國民眾的不安程度隨年齡攀升，年輕人明顯沒有年長族群那麼擔憂。

在涉及中國的主要關切議題方面，最年輕與最年長受訪者之間的差距高達20至30個百分點。

儘管如此，年輕與年長美國人對「中國在自身境內實施審查與監控」的看法幾乎沒有分歧；在自由和人性尊嚴等議題上，世代差異也較不顯著。