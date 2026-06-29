觀賽勝地爆命案…加州世界盃球迷區驚傳槍響 釀1死1重傷

加州聖荷西（San Jose）警方表示，當地一處熱門娛樂場所今天發生槍擊事件，造成1死1重傷。案發現場所在區域同時是當局開設、供民眾觀看世界盃賽事轉播的活動區。

路透社報導，這樁案件發生在聖貝德羅廣場（SanPedro Square），這是舊金山灣區（San Francisco BayArea）眾多人潮聚集觀賞世界盃賽事轉播的其中一個場所；灣區設有數十處世界盃球迷活動區。

案發時現場並未轉播世界盃賽事，當天唯一一場比賽已於當地時間約下午2時（格林威治標準時間21時）結束。

聖荷西警方在社群媒體X平台發布消息說，「一名受害者當場宣告死亡，另一名傷者命危，已送往當地醫院救治」，並補充說警方正朝殺人案方向偵辦。

灣區截至目前已舉辦數場世界盃賽事，最近一場賽事預計當地時間7月1日稍晚登場，由地主國之一的美國在32強淘汰賽對戰波士尼亞與赫塞哥維納（波赫）。

路透社記者在案發現場看見大批警力和若干警車部署，還看到一名部分身軀蓋著白布的人由一群身穿制服者抬上擔架迅速送離現場。

案發後現場拉起封鎖線，案發區域內多數酒吧暫停營業，附近多條道路暫時封閉。

一名匿名保全人員透露她看到傷者痛苦難堪，表示：「那人持續呻吟哀嚎，頸部和上背有血跡。警方正向保全人員和幾名目擊者交談。」