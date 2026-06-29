多數帶槍傷…加州「零撲殺」收容所竟挖出117具狗遺骸 還有21顆頭顱

美國有關當局表示，在加州一家標榜「零撲殺」的動物收容所園區內發現至少117隻狗狗的遺骸，其中許多身上帶有槍傷。

美聯社報導，洪堡郡（Humboldt County）警長辦公室26日表示，在搜查加州福圖納市（Fortuna）占地20公頃的米蘭達動物救援收容所（Miranda’s RescueAnimal Sanctuary）時，還發現21顆犬隻頭顱、數百塊骨頭與其他遺骸。

警長辦公室表示，調查人員25日在現場進行搜查時，在一處穀倉內發現疑似用來宰殺犬隻的地點。警長辦公室指出，在附近還發現600多條狗項圈。

警長洪薩爾（William Honsal）表示，現場「慘不忍睹」。目前尚未提出任何指控。媒體已留言給收容所創辦人米蘭達（Shannon Miranda），試圖取得回應。

米蘭達6月18日在收容所官網發布聲明表示，最近的媒體報導與網路評論「對我們的工作呈現不完整、在某些情況下不精確的描述」。

米蘭達寫道：「在米蘭達動物救援收容所，我們的使命是在安全的前提下，盡可能拯救更多動物，並始終在關懷動物以及保護家庭、孩童與其他寵物及社會大眾的職責之間取得平衡。」

警長辦公室表示，辦公室於4月接獲「可信資訊」，內容涉及「重罪級虐待動物、殘酷對待動物、詐欺與共謀等指控」，因此對米蘭達動物救援收容所展開調查。

米蘭達動物救援收容所向轉介犬隻的收容所收取費用，同時也接受民眾捐款，並稱這些收入用於支付食物、住宿、獸醫護理、藥物、設施開銷與人事等成本。