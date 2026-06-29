川普轟華府準市長為共產主義者 並炫耀建設政績

美國總統川普今天猛烈抨擊華盛頓特區下一任市長熱門人選，痛批她是會毀滅首都的共產主義者，同時他也高調炫耀翻修高爾夫球場在內的大型建設計畫。

法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文表示，他將與路易斯喬治（Janeese Lewis George）會面。路易斯喬治在23日的民主黨市長初選中勝出，由於華盛頓特區是民主黨鐵票區，這幾乎等同宣告她將在11月選舉中順利當選。

但川普警告，他不會讓華盛頓特區「遭共產主義信徒毀滅」。他聲稱，自己透過部署國民兵部隊，才讓這座城市重新成為一個「安全且具聲望的社區」。

川普近來頻繁使用「共產主義者」一詞指稱政治對手。例如在上週的紐約市民主黨初選中，3名受到左派市長曼達尼（Zohran Mamdani）支持的勝選者，就被川普貼上「不信神的共產主義者」標籤。

與曼達尼一樣，路易斯喬治自認是民主的社會主義者，而非共產主義者。

在另一則長篇貼文中，川普大肆炫耀他為美化華盛頓所採取的措施，包括以一種用於泳池的「美國國旗藍」塗層重新鋪設倒映池（Reflecting Pool）的池底。

然而自完工以來，塗料已開始剝落，藻類也使池水變綠，這是多年來持續存在的問題。

川普再度搬出過往的說辭，指控是「激進左派的犯罪破壞分子」割開池底，並撕毀部分塗層。

他並未提供相關指控的證據，但美國國家公園管理局（ National Park Service）上週向法新社表示，已有5人因涉嫌破壞公物而被逮捕。