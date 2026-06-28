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水兵墜樓命案揭雷根號航艦淪毒窟 美海軍懲處58人

中央社／ 橫須賀28日綜合外電報導

根據新公開的法庭文件與美國海軍官員說法顯示，2023年一名美軍水兵的墜樓命案引發海軍內部大調查後，意外揭露一個在雷根號航艦上的集體販毒網，至今已有58名官兵遭懲處。

美國軍方「星條旗報」（Stars and Stripes）引述美國海軍官員指出，本案調查最終導致29人離開部隊、28人遭受軍紀處分，6人移送軍事法庭。法院文件揭露，販毒網絡用美國郵政管理局（USPS）將上千顆LSD（麥角二乙胺，俗稱搖頭丸的強烈成癮性迷幻藥，台灣列二級毒品）郵寄至日本，再分銷給艦上阿兵哥。

美國海軍2023年曾承認雷根號航艦（USS Ronald Reagan）上有部分官兵正接受調查，當時未透露細節，直到近期相關訴訟文件解密及海軍做出最新回應後，這起驚人規模的艦上販毒才曝光。

雷根號發言人亞當斯少校（James Adams）在答覆星條旗報的電郵裡說：「這是一宗全面性的調查，所有涉及不法的水兵都已遭嚴厲究責。」

全案源於2023年3月13日雷根號上一名22歲帆纜士官從日本橫須賀基地的營房墜樓身亡，驗屍報告顯示死者體內有LSD毒品反應。

美國海軍犯罪調查局（NCIS）查扣死者手機後掌握更多內部運毒的關鍵線索。雖然法庭文件未證實墜樓主因是否與吸毒直接相關，但亞當斯坦言，這起死亡案正是「瓦解整個販毒網絡的催化劑」。

海軍犯罪調查局2023年5月2日立案偵辦。法庭文件顯示，案發幾週內便有數名水兵坦承涉案並供出其他同夥。

最終移送軍事法庭的6名水兵分別為：艾吉拉（Evelyn Aguilar）、狄亞斯（Brandon Dias）、波茲茂（David Posmao）、雷赫曼（Artur Reykhman）、里亞爾（Allysa Riale）及塔克（Angel Tucker），其中涉案情節最嚴重者當屬損管消防兵塔克。

法庭文件揭露，從2022年2月至2023年5月期間，塔克透過郵寄方式收受7批LSD，每批數量在350顆至1000顆不等。塔克收到包裹後，會將毒品帶到另一名水兵在基地外的住處分裝，隨後帶回雷根號艦上販售。此外，他還以同樣手法販賣迷幻蘑菇（psilocybinmushrooms）。

塔克到案後坦承販毒、走私及攜帶管制藥物登艦等7項罪行，遭判刑15個月並因不良行為勒令退伍，後因配合調查獲減刑為9個月。

另一名涉案的損管消防兵狄亞斯也坦承向同袍販售LSD和迷幻蘑菇，遭判刑並勒令退伍；艾吉拉、波茲茂、雷赫曼與里亞爾也因持有、販售及共謀毒品等罪名被判刑。6人軍階全被降為最低階的大頭兵，除波茲茂外，其餘5人皆勒令退伍。

除核心販毒成員外，另有52名水兵因「吸食非法藥物」受軍紀處分，24人強制退伍，28人被處以禁足、降階及扣薪等處分。

擔任駐日美軍第七艦隊主力近10年後，雷根號航艦2024年春天已將母港移回美國本土的基特薩普海軍基地（Naval Base Kitsap），改由華盛頓號（USS George Washington）接替。

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