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美國ICE局長懸缺 川普提名前陸戰隊員施羅耶
美國總統川普今天提名前奧克拉荷馬州警官、前陸戰隊員施羅耶（Lance Schroyer）擔任備受爭議的移民暨海關執法局（ICE）局長。
川普表示，施羅耶曾任州警官，也是前陸戰隊員，他有「數十年逮捕最惡劣罪犯的經驗」。
美國職掌移民事務首長更迭快速，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）今年3月遭川普撤職；ICE代理局長里昂（Todd Lyons）去年3月上任，今年5月卸任；施羅耶的人事案若獲聯邦參議院通過，他將接替里昂。
法新社報導，諾姆、里昂及前美國邊境巡邏隊（U.S. Border Patrol）官員博維諾（Gregory Bovino），曾是川普大規模驅逐移民行動中，最引發爭議的主導人物。
國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）在社群平台X發文指出，新獲提名ICE局長的里昂，當時也積極參與驅逐移民行動。
穆林表示：「里昂來自實戰現場，曾主導大規模行動，並與聯邦和州府的同事攜手合作，將非法移民從奧克拉荷馬州遣送出境。」
移民暨海關執法局局長任命案須經參議院同意，但自2017年以來局長皆以代理身分接掌。
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