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川普演說痛批民主黨是「不信神共產主義者」 點名拜登政府邪惡無能

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
美國總統川普今天在一個右翼基督教會議上對福音派人士發表演說。 美聯社
美國總統川普今天在一個右翼基督教會議上對福音派人士發表演說。 美聯社

美國總統川普今天在一個右翼基督教會議上對福音派人士發表演說。在這場充滿分歧與政治色彩的演說中，川普指責民主黨左派是「鐵桿且不信神的共產主義者」。

法新社報導，在本週紐約州民主黨初選有3名進步派候選人勝出後，川普在華府的演說中稱左翼意識形態是一種「無法控制的癌症」，將導致美國被「擊垮」。

川普表示：「這些人不是社會民主黨人。他們是鐵桿且不信神的共產主義者。這是我們國家自存在以來面臨最嚴重的威脅。」

這是川普第10次出席「通往多數派之路」（Road toMajority）大會，這場活動是由「信仰與自由聯盟」（Faith and Freedom Coalition）在華府舉行的年度集會，吸引約3000名福音派人士參加。

川普在會上攻擊前任拜登（Joe Biden）的政府「邪惡」且「無能」。

他提出一項怪異且不實的指控，聲稱身為虔誠天主教徒且定期上教堂的拜登，曾因基督徒祈禱而將他們關入監獄；他並再次重申毫無根據的說法，稱他在2020年敗給這位資深民主黨人，是「選舉舞弊」的結果。

儘管川普的職業生涯深陷法律與倫理醜聞，從涉嫌婚外情到被判商業欺詐重罪，以及被控濫用職權試圖顛覆2020年選舉，這位曾兩度離婚的總統在福音派右翼中依然廣受歡迎。

川普誇耀自己已將「只有兩種性別」定為「正式政策」，吹捧白宮信仰辦公室的成立，並將透過在奈及利亞等地的軍事行動「拯救世界各地的基督徒」歸功於己。

他重申集會中常見、關於美國選舉充斥舞弊的不實說法，推動通過一項引入嚴苛投票限制的新法案，並抨擊反對這項措施的共和黨人，甚至指名道姓點出阿拉斯加州參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）。

川普指責主流民主黨已變成共產主義者。他吹噓自己「會是歷史上最偉大的共產主義者」，但稱這將導致美國人民生活在貧困中，並痛罵那些「仇恨」美國的左翼分子。

這次會議舉行的當週，正值美國最高法院終止全國墮胎權保護的4週年紀念，但川普對這個話題顯得異常沉默。

這位總統曾對保守派各州推動的部分更具限制性的墮胎禁令表示不安。

此外，川普曾將共和黨在2022年期中選舉表現不佳歸咎於過於嚴苛的墮胎限制，並於2024年競選期間拒絕承諾支持聯邦禁令，這引發了部分基督教右翼領袖的憤怒。

民主黨 川普 共和黨 美國 拜登

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