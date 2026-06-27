買瓶水也要給？美國小費2成起跳嚇壞世足球迷 直呼「文化衝擊」

2026世足賽由美國、加拿大、墨西哥聯合舉辦，許多前往美國觀賽的國際球迷認為，美國的小費文化令人吃不消，餐飲業者則嫌不少世界盃觀光客給小費不夠大方。

美國部分餐廳和酒吧員工時薪僅略高於2美元，因此通常期待顧客支付約2成小費，以維持生計。正跟著世足賽走訪美國各地的英格蘭球迷普萊爾（Geoff Pryor）表示，他能理解提供良好服務時應給小費，但買一瓶礦泉水時，「對方什麼都沒做卻還想拿小費」，讓他覺得「很奇怪」。

不過，普萊爾仍認為餐廳給小費是合理的。他說：「我知道他們的薪水不像英國那麼高，但整體服務通常都很好，只要服務好，他們就值得拿到好的小費。」

澳洲球迷歐佛林（Chris O'Flynn）和麥納馬拉（Robert McNamara）表示，球賽門票價格已讓荷包大失血，支付小費更進一步推高旅遊開銷。

歐佛林指出，他仍不太理解這種制度，因為澳洲就是明碼標價，照價格付款即可，但美國會要求或期待小費，有時候甚至不知道到底該給多少。他說：「大多數來到這裡的澳洲人都認為，應該提高員工薪資。確保員工獲得合理待遇，應該是企業的責任，而不是顧客。」

麥納馬拉表示，他們會盡量「入境隨俗」，但小費文化仍讓他受到文化衝擊。他說：「他們每點一杯飲料都期待拿小費，所以花費很快就暴增。買一杯飲料還要再多付5美元，真的很難理解。」

來自東京的朝日麻衣子（Maiko Asahi）一家人前往達拉斯（Dallas）觀看日本隊比賽時表示，日本沒有給小費的習慣。她說：「光是不含小費的價格就已經很貴，加上小費後真的太貴了。」另一名帶著兒子同行的日本球迷昭弘（Akihiro）也抱怨物價高昂。他說：「就算是餐廳最便宜的一餐也要30美元左右，再加上約13%至20%的小費，就會忍不住想：唉，這筆錢都可以再多點一份餐了。」

紐約布魯克林（Brooklyn）足球酒吧Banter在世足賽期間迎來不少英國及其他歐洲觀光客，但老闆凱勒表示，這些客人向來給的小費偏少，甚至完全不給小費。他說：「一直都是這樣，沒有例外。他們不是不給小費，就是裝作不知道要給小費。」

凱勒表示，他已調整制度，要求有訂位的顧客預先支付飲料費，並一併收取服務費，「這只是為了保障我們的員工。」

紐約市Hurley's Restaurant & Bar共同老闆卡利馬諾（Ann Calimano）表示，今年原本應屬淡季，店內卻人潮大增，但不是所有新顧客都習慣給小費。她說，歐洲人不像美國人那樣給小費，「這就是文化」；若顧客點了價值600美元的餐點與飲料，卻未給服務生小費，就有必要與對方溝通，解釋美國不像歐洲，服務費並未包含在價格內。

El Ponce餐廳老闆、獨立餐廳聯盟（Independent Restaurant Coalition）董事圖恩赫（Rosa Thurnher）表示，自世界盃球迷湧入後，業者已注意到小費行為出現變化。

她指出，世界各地的小費文化都不同，但美國餐飲業通常期待20%的小費，幾乎已成標準。主要原因是美國的最低工資與薪資制度和其他地方非常不同，因此各州雖可透過立法提高餐廳員工薪資，但美國政府仍將小費視為餐飲服務人員收入中核心且可預期的一部分。如果沒有收到任何小費，餐飲服務人員根本無法維持生計。